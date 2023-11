Heute vor 100 Jahren: Streiken die Metaller?

Die Industriellen wollen, dass endgültig mit der Mechanik der Lohnerhöhungen gebrochen werde. Darauf antworten die Demagogen, dies „bedeute die Versklavung der Arbeiterschaft”.

Neue Freie Presse am 25. November 1923

Die Sorge des Winters meldet sich auch für Oesterreich. Wir haben offenbar zu lange schon glückliche Insel gespielt und die Vorrechte der verhätschelten und in Kreditwatte gehüllten Staates genossen. Nun scheint zum erstenmal ein raher Wind sich zu erheben und die bange Frage ist nicht mehr abzuweisen: Ist ein ernster Kampf auf dem Arbeitsmarkte zu befürchten, werden Hunderttausende von Arbeitern feiern, wird in den großen Betrieben der elektrischen Industrie, der Eisen- und Maschienenfabriken das Rad des Fortschrittes gehemmt und werden wir in wenigen Tagen einen Zusammenstoß erleben, der unsere Wirtschaft in den lebendigen Nerv wird treffen müssen, der unsere ganze ökonomische Kraft zur Lähmung verurteilt, wenn der Konflikt nicht schnell ein Ende hat und wenn man gestattet, daß er weiter schwelt und weiter wuchert.