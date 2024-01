Heute vor 100 Jahren: Verurteilung wegen eines offenen Fensters

Das Offenlassen der Fenster bei Abwesenheit bedeute eine Gefährdung der Passanten, urteilte ein Gericht.

Neue Freie Presse am 4. Jänner 1924

Der Privatbeamte Adolf Zugan war beim Strafbezirksgericht I wegen Übertretung gegen die körperliche Sicherheit im Sinne des § 431 St.B. angeklagt, weil er im Spätsommer an einem Vormittag, an dem weder er noch seine Frau in der Wohnung war, die Fenster offen gelassen hatte, wodurch es geschah, daß bei einem plötzlichen Sturmwind die Glasscheibe eines Fensterflügels zerbrach, von deren Splitter eine untengehende Frau beinahe getroffen worden wäre.