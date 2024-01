Heute vor 100 Jahren: Was kostet ein Theaterbesuch?

Eine Loge wäre ja gemütlich, aber bei einem Kaffeepreis von 500.000 bis 700.000 Kronen hört sich alle Gemütlichkeit auf.

Neue Freie Presse am 13. Jänner 1924

Ein Familienvater schreibt uns: „Wenn tatsächlich, wie man öfter hört, der Besuch dieses und jenes und noch einiger Theater trotz Hauptsaison und Zugstück zu wünschen übrig läßt, wenn einzelne Bühnen sogar mit Defizit arbeiten, so kann ich guten Gewissens behaupten, daß ich dazu redlich das Meinige beigetragen habe. Dieses „Ich“ bedeutet natürlich nicht meine bescheidene Person allein, sondern ist als Typus des durchschnittlichen Familienoberhauptes mit Gattin und zwei heranwachsenden Kindern zu verstehen, jener Typus, mit dessen Gebrauch und Lebensführung sich früher das statistische Amt so gern zu befassen pflegte. In diesen monatlichen Aufstellungen kamen alle Bedürfnisse vor, Ernährung, Bekleidung, Beheizung und Beleuchtung, nur von Vergnügungen, vom Theater war darin keine Rede, womit die Statistik das Richtige getroffen hat, denn dafür bleibt dem durchschnittlichen Familienerhalter wirklich nichts übrig.