Neue Freie Presse am 4. Februar 1924

Ein Einsamer ist gestern gestorben. Vor fünf Jahren war Woodrow Wilson für die halbe Menschheit eine größere Hoffnung und schien seine Gestalt sich zur übermenschlichen Größe eines Messias zu erheben. Die Enttäuschung ist damals rasch gekommen und schon die letzten Monate seiner Präsidentschaft, von der er im Frühjahr 1921 abtrat, sahen ihn ohne Macht und Ansehen, verflucht von den einen, belächelt von den andern. Beides, Fluch wie Spott, waren ungerecht, aber sie waren begreiflich nach dem Uebermaß der Gläubigkeit, mit der man von ihm die Rettung aus dem Chaos, die Ueberwindung alles Bösen, die Zertretung des Kriegsgeistes und des Völkerhasses erwartet hatte. Der Umschwung im Winter der Pariser Friedensverhandlungen war zu groß gewesen und der Gegensatz zu kläglich zwischen dem Prediger eines neuen Weltheils und dem Politiker, der in der Gesellschaft routinierter Diplomaten und Minister versagte.



Woodrow Wilson ist unter den tragischen Gestalten der großen Welttragödie, die wir seit einem Jahrzehnt erlebten, eine der tragischsten. Man darf wohl sagen, daß kaum je ein Mann unter so günstigen Auspizien, wie er, an den Stufen des höchsten Menschenruhmes gestanden hat. Er war Präsident der Vereinigten Staaten, die an Macht und Reichtum von Monat zu Monat zunahmen, während Europa sich zerfleischte, und auf die alle Blicke der europäischen Nationen gerichtet waren. Der Präsident dieses Riesenreiches mochte als der natürliche Mittler erscheinen, als vom Schicksal Berufener, um die Völker aus dem Krieg zum Frieden zurückzuführen und unter dem Protektorat eines neutralen Amerika eine gerechtere Welt aufzubauen. Millionen erschien Wilson auch als Mensch für diese Mission wohl geeignet. Denn er war ein Kind jenes amerikanischen Puritanismus, der als eine Abzweigung des englischen dessen Züge bewahrt hat und der das eigene Volk als von Gott dazu auserwählt betrachtet, der Welt ein Beispiel rechten Menschentums zu geben. Diesen Kreisen entstammten von jeher eifrige Missionäre, die zugleich für ihren Gott und für ihr Land werben gingen und in ihnen waren auch die Ideen des Pazifismus und der Völkerverbrüderung längst heimisch.