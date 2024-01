Heute vor 90 Jahren: 425 Scheidungen in einer Minute

Bei einer Londoner Massenverhandlung ging es recht animiert zu.

Neue Freie Presse am 20. Jänner 1934

“Ehescheidungsbegehren 1 bis 366”, verkündete neulich ein Schriftführer des Londoner Scheidungsgerichtshofes, und eine halbe Minute später rief er noch weitere 59 ehemüde Paare in den Saal. Es handelt sich, wie Londoner Zeitungen berichten, selbstverständlich nur um eine letzte Formalität, die in dieser Rekordgeschwindigkeit erledigt wurde. Die einzelnen Fälle hatten bereits monatelang die Gerichte beschäftigt und wurden jetzt summarisch in einer Minute beendet.