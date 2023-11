Heute vor 90 Jahren: Das neue Gesicht der Dame

Die Devise, die Hüte wieder weit aus dem Gesicht zu tragen, dürfte eine kleine Moderevolution bedeuten. Das freie Gesicht!

Neue Freie Presse am 19. November 1933

Unsere Modeberichterstatterin schreibt: Kaum hat man sich an die heute aktuellen Hüte und Kappen gewöhnt, die ihren Schatten tief über das rechte Auge werfen, kommt die Nachricht, daß wieder ganz andere Formen modern werden sollen. Die neuen Modelle an sich wären gar nicht so umwälzend. Aber die Devise, die Hüte wieder weit aus dem Gesicht zu tragen, dürfte eine kleine Moderevolution bedeuten. Das freie Gesicht! Ein Sieg der Mode der Jungen.