Heute vor 90 Jahren: Der letzte kaiserliche Hofkoch gestorben

Auf Reisen musste Rudolf Munsch im engen Raum des Küchenwagens oft Kunstwerke auf kulinarischem Gebiete schaffen.

Neue Freie Presse am 17. März 1934

Vor kurzem ist in Wien der letzte Chef der k. u. k. Hofküche, Rudolf Munsch, im 69. Lebensjahr gestorben und wurde auf dem Hietzinger Friedhof bestattet. Er entstammte einer alten Gastwirtsfamilie, die ursprünglich in Göllersdorf und seit 1750 in Wien Gasthöfe betrieb.

Einer seiner Vorfahren Franz Munsch, der zugleich Erbpostmeister von Stockerau war, stand dem Hotel Schwan auf dem Neuen Markt vor, auf dessen Stiege Graf Sandor, „der Teufelsreiter“ seine kühnen Kunststücke vollführte. Rudolf kam mit vierzehn Jahren als Küchenjunge ins Hotel Imperial, dann als Koch in den Jockeiklub, hierauf für kurze Zeit nach Italien und nach Berlin. Nach Wien zurückgekehrt, avancierte er zum Hofküchenchef. Neun Jahre lang war er der Kaiserin Elisabeth zugeteilt, die er auf allen ihren Reisen begleitete.

Nach dem Ableben der Kaiserin wurde er Koch bei Kaiser Franz Josef, für den er in Schönbrunn und in der Hofburg, bei den Hofjagden und den Kaisermanövern tätig war. Auf Reisen mußte er im engen Raum des Küchenwagens oft Kunstwerke auf kulinarischem Gebiete schaffen. Ihm oblag auch die Zusammenstellung der Speisenfolge bei den Galatafeln. Er besaß dreizehn ausländische Auszeichnungen und wurde von Kaiser Franz Josef durch die Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes geehrt. Nach dem Tode des alten Kaisers blieb er auch bei Kaiser Karl Küchenchef, begleitete ihn auf seinen Fahrten an die Front und nach Kriegsschluß auch nach Eckartsau.

Nachdem die kaiserliche Familie Oesterreich verlassen hatte, wurde Munsch ins Rechnungsdepartement übernommen und im Jahre 1921 pensioniert. Er nahm dann die Stelle eines Bufettchefs bei der Firma Stiebitz an, von wo er sich erst vor zwei Jahren in den Ruhestand zurückzog. Er hinterläßt eine wertvolle Gemälde- und Autographensammlung. Diese enthält auch Briefe von Napoleon und Metternicht und ein Autogramm von Marie Antoinette.

Ein Tramway-Knigge

In der Tramway gerieten ein Fußballer - ein Publikumsliebling - und ein Straßenbahnschaffner aneinander.

Neue Freie Presse am 16. März 1934

Fußballer und Straßenbahnschaffner waren aneinandergeraten. Der Fußballer ist ein Publikumsliebling, der Straßenbahnschaffner aber viel mehr, nämlich eine Amtsperson. Mit Amtspersonen ist nicht gut Kirschen essen. Man bekommt nur allzu leicht die Kerne an den Kopf.

Die Amtsperson in Straßenbahnuniform verlangte von dem Fußballer und Straßenbahnpassagier, er solle sich gefälligst niedersetzen. Wie gern und wie oft möchte man sich in der Straßenbahn niedersetzen und es geht beim besten Willen nicht! Einmal ist aber merkwürdigerweise ein Sitzplatz frei, und da ist im Waggon ein Martin Luther und sagt: Hier stehe ich und kann nicht anders! Der Fußballer hatte guten Grund, sein Recht auf die Stehfreiheit zu verfechten. Er laboriert nämlich an einer Verletzung, die ihm das Sitzen beschwerlich macht und die er sich von Berufs wegen auf dem Felde der Fußballehre zugezogen hat. Das konnte der Schaffner allerdings nicht ahnen, und da der stehende Fußballer augenscheinlich den Verkehr im Wagen behinderte, sah er sich zu einer drastischen Bemerkung veranlaßt. Er meinte nämlich, der obstinate Fußballer sei betrunken, und drückte diese Ansicht in einer ebenso deutlichen wie in der Wiener Vorstadt gebräuchlichen Art aus. Das konnte aber wieder der Fußballer nicht auf sich sitzen lassen. Schon deshalb nicht, weil er, um in Form zu bleiben, in strenger Abstinenz ist. Er kleidete seine Abwehr in die ebenfalls echt wienerische Formel: „Wenn i b‘soffen bin, dann san Sö teppert!“ Worauf er wegen Amtsehrenbeleidigung angezeigt und gestern zu zehn Schilling Geldstrafe verurteilt wurde.

Der Schaffner leugnete nicht einmal, daß er jenen Ausspruch getan habe. Nur insofern schränkt er ihn ein, daß er gesagt haben will: „Wenn Sie ... sind, dann gehen Sie auf die Plattform!“ Wodurch ein interessiertes Publikum erfährt, daß Leute, die des Guten zuviel getan haben, auf der Plattform interniert werden. Die Straßenbahndirektion hat übrigens, wie man in der Verhandlung gleichfalls erfuhr, die Umgangsformen des Schaffners keineswegs gebilligt und ihm einen disziplinären Verweis erteilt. Was aber nicht genügte, um dem Fußballer und Tormann des Wunderteams seine Unbescholtenheit zu bewahren. Der Richter ging, durch den Wortlaut des Gesetzes dazu gezwungen, mit einem Schuldspruch vor, obwohl der angeklagte Fußballer sein Urteil über die Geistesbeschaffenheit des Schaffners vorsichtigerweise nur hypothetisch abgegeben hatte.

Die Moral dieser nüchternen Straßenbahngeschichte ist einerseits darin gelegen, daß die reguläre Straßenbahnüberfüllung auch ihr Gutes hat. Hätte der Straßenbahnwagen das gewahrte Bild einer Heringstonne gewiesen, dann wäre es dem Schaffner nicht im Traum eingefallen, das Machtwort „Niedersetzen!“ auszusprechen, und das Wunderteam wäre nicht in Gestalt seines Tormannes vor Gericht knockout geschlagen worden. Anderseits aber wäre es vielleicht angebracht, sich den Paragraphen über die Amtsehrenbeleidigung gelegentlich näher anzuschauen und zu erwägen, ob nicht eine kleine Notverordnung zum Schutz des nichtbeamteten Publikums sich empfehlen würde.

Neue Pariser Hüte

Viele der Pariser Modehäuser haben sich eigene Hutdepartements angegliedert.

Neue Freie Presse am 15. März 1934

Aus Paris schreibt uns eine Wienerin: Der Hut darf kein Eigenleben führen: er muß sich in Farbe und Material der übrigen Kleidung anpassen; muß sich je nach der herrschenden Mode mit der Toilette, dem Mantel oder mit den jetzt so wichtigen Zutaten verbinden. Hier lächelt ein roter Canotier verschmitzt der rot-weißen Schärpe zu, hier liebäugelt eine blaue Capeline mit dem blauen Täschchen, und bewundernd blickt der grüne Gürtel zu dem schiefen grünen Käppchen auf! Um die Kunst des „Ensembles“ zu fördern, haben viele der ersten Pariser Modehäuser sich auch eigene Hutdepartements angegliedert.

Chanel hat es als erste versucht, der Frühlingshutmode eine jugendliche, erheiternde Grundstimmung zu verleihen; sie putzt ihre kleinen Matrosenhüte rückwärts mit reizenden Blumenspangen, welche die Formen vorn tief in die Stirn rücken. Schiaparelli betont eine beflügelte Silhouette, auf ihren Hüten stecken Kiele, Schleifen, Gefieder. Molyneux gesellt seinen Mandarinmänteln, seinen Kimonoärmeln große, flache Chinesenhüte. Suzanne Talbon zeigt tugendhafte Kopfbedeckungen, würdig einer Heilsarmee. Maria Guy setzt kühne Piratenformen auf das schöne Haupt ihrer Lieblingskunden, und Rebaux, die Doyenne aller Modistinnen, umrahmt die Innenseite ihrer Capeline mit einem Glorienschein von gelben Primeln.

Abends, da man wieder die bildhaften, großen Gainsborough- und Reynolds-Formen trägt, da wogen die Federn, Reiher und Aigretten. Alice Orane, eine neue Modekonkurrentin, huldigt dem Prinzip, daß Reisen die moderne Frau verjüngt, indem es ihr neue Interessen und Anregung eröffnet. Um die Illusion zu vervollständigen, ist ihr Atelier dem Promenadendeck eines Luxusdampfers nachgebildet, und um ihre Damen reiselustig zu stimmen, bietet sie ihnen reizende Zweispitze und weiche, aufgebogene Filzhüte, die alle durch ihre himmelwärts strebenden Formen die geheime Mission der Hüte erfüllen: sie spenden Mut, Lebensfreude und die tausend Möglichkeiten, die vorteilhafte Hüte unausbleiblich im Gefolge führen.

Die Gefahr der Pornographie

Die Freiheit wurde nicht deshalb als Errungenschaft erobert, weil der Hemmungslosigkeit, der Unverantwortlichkeit und der skrupellosen Gewinnsucht die Bahn geöffnet werden sollte.

Neue Freie Presse am 14. März 1924

Der Bundeskanzler hat Mittwoch eine Rede gehalten, in der er sich mit scharfen Worten gegen die Ueberhandnahme der Schundliteratur wandte. Eine solche Flut von Pornographie, rief Dr. Seipel aus, habe es in Wien noch nicht gegeben, und auch im Theater nehme die Verwilderung in erschreckender Weise zu. Der Bundeskanzler stellte allerdings fest, daß die Polizei die Verbreitung von Machwerken, die mit Literatur und ernster Publizistik nichts zu tun haben, in der Nähe der Schulen verbiete, doch diese Maßnahmen werden dann von den Herren im Rathause wieder aufgehoben. Und ähnlich liegen die Dinge beim Theater. In der ganzen Welt, so führte der Bundeskanzler mit vollem Recht aus, spricht und schreibt man davon, daß die Gesundung der Seelen notwendig sei, daß die Menschen innerlich wieder anders werden müssen, als sie im Wirbel der letzten Jahre geworden sind. Auch die österreichische Arbeiterschaft könne kein Verlangen danach tragen, daß der Pornographie die Gasse, und nicht nur die Gasse, sondern auch die Familie und die Kinderseele freigegeben werden.

Es ist in der Tat hoch an der Zeit, daß man mit sich darüber ins klare kommt, was die wahre Demokratie bedeutet und was sie verhindern soll. Die Freiheit wurde nicht deshalb als Errungenschaft erobert, weil der Hemmungslosigkeit, der Unverantwortlichkeit und der skrupellosen Gewinnsucht die Bahn geöffnet werden sollte, sondern weil man im Gegenteil daran dachte, die besten Kräfte im Volke nutzbar zu machen. Es ist deshalb ein verdammenswerter Mißbrauch, wenn die Preßfreiheit, die Zurückdrängung der Zensur, die Möglichkeit der ungehinderten Reportage dazu benützt wird, unter dem Deckmantel einer heuchlerischen Sachlichkeit, oder auch ohne diesen, auf die bösesten Instinkte zu spekulieren, und wenn man vor allem auf die Jugend, auf die Seele der heranwachsenden Generation, keinerlei Rücksicht nimmt.

Gewiß, jedes Muckertum, jede falsche Prüderie ist uns fern, und die wahre Kunst, die immer irgendwie von sittlichen Idealen geleitet ist, darf in ihrer Bewegungsfreiheit nicht gestört werden. Da aber, so die krasseste Geschäftsgier am Werke ist, wo immer wieder neue Schmutzfluten in das Volk geworfen werden, ist die Berufung auf die Freiheit ganz und gar unbegründet und die Behörden haben darüber zu wachen, daß die Grundlagen der Sittlichkeit nicht systematisch unterwühlt und halbwüchsige Geschöpfe nicht mit gedrucktem, gesprochenem und gefilmten Gift versehen werden. Die Vielregiererei, die Sucht sich in alles einzumengen, bedeutet zweifellos ein Uebel, das man bekämpfen muß. Aber es geht auch nicht an, müßig zuzusehen, wie die Unzucht gepredigt und die überlieferte Moral verhöhnt wird. Erwachsene können sich vor der Pornographie selbst schützen, aber die unreife Jugend ist wehrlos, und man muß sie vor den Attacken auf ihre Seele bewahren. Auch im Rathause kann man nicht wünschen, daß die Sittenlosigkeit wachse und daß die Kinder schweren Gefahren ausgesetzt bleiben.

Freilich, es wird sich immer darum handeln, den richtigen Takt zu bekunden und nicht aus einer beabsichtigten Wohltat eine Plage zu machen. Die Obrigkeit im alten Stil ist längst verjährt und sie darf nicht wieder aus dem Grabe emporsteigen. Die moderne Behörde jedoch muß wissen, wo ihre Rechte beginnen und aufhören, wo sie sich der Bevölkerung anzunehmen hat, wo es wirklich Schutzbedürftige gibt. Ein Fall, der gestern das Gericht beschäftigte, zeigt, wohin es führt, wenn der Uebereifer eines Sittenkommissärs sich unheilvoll betätigt, und wenn die Behörde da aufmarschiert, wo sie nichts zu suchen hat. Die Preßfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst muß unangetastet bleiben. Gegen das Wüten der Pornographie, gegen die Bedrohung der Jugend durch die Prediger der Unmoral soll aber ein Damm aufgerichtet werden.

Das Edelweiß ist italienisch geworden

Der Friedensvertrag hat das Vergißmeinnicht der Alpenbewohner zu einer italienischen Blume gemacht.

Neue Freie Presse am 13. März 1924

Aus München wird uns geschrieben: Der Friedensvertrag hat auch in die Geschichte der Blumen eingegriffen. Er hat das Edelweiß, das wir gewohnt waren, als deutsche Blume zu betrachten, dies Sinnbild kühner und doch sentimentaler Liebe, das „Vergißmeinnicht“ der Alpenbewohner, zu einer italienischen Blume gemacht.

In den deutschen Bergen ist diese seltene Pflanze ja immer seltener geworden; Unverstand und Geschäftssinn, der besonders durch die Nachfrage der Flachländler gestärkt wurde, hat dieses Blumlein fast ausgerottet und wie die Gemsen an Stellen zurückgedrängt, wohin sich der große Strom der Bergsteiger nicht wagt. Freilich, wer einmal von München nach Salzburg oder Kufstein gefahren ist, wird meinen, man könne in der Nähe von Rosenheim und Holzkirchen Edelweiß mit der Sense mähen. Die „Edelweißjungfauen“, die dort auf den Bahnsteigen in feschen Dirndlkostümen die hübschen Edelweißbuschen verkaufen, sind gewöhnlich das erste „alpine Erlebnis“ dieser Alpenreisenden. Und wenn sie sich auch nicht gleich bei der Fahrt in die Berge mit einem solchen Strauß versorgen - viele träumen davon, ihrer daheimgebliebenen Liebsten das Edelweiß selber an einer „verstiegenen“ Stelle zu pflücken -, auf der Rückreise raufen sie sich um einen solchen Strauß.

Denn sie haben unterdessen eingesehen, daß das Edelweiß nicht wie das Gänseblümchen wächst. Darum sind sie auf diese Blume, die von Liebe und todesmutigem Wagnis spricht, schärfer aus, denn zuvor. Mit der nackten, nüchternen „Alpenstange“ in Berlin oder Leipzig einziehen? Nein! Man müßte sich schäme. Diese „Sonntage-Edelweiß-Jäger“ sind die besten Kunden der „Edelweißjungfrauen“ in Rosenheim, Holzkirchen und Partenkirchen. Es ist geradezu unglaublich, wie viele Tausende dieser schönen Bergsterne während der Fremdensaison an einem Tag verkauft werden. Von den bayerischen Bergen werden diese Edelweißsterne aber nicht heruntergeholt. Sie müssen importiert werden.

Man hat zwar in Tegernsee, Reichenhall und Garmisch Versuche gemacht, Edelweiß zu züchten. Aber dieses zivilisierte Gartenedelweiß hat nicht das schöne Weiß; es ist grau und hat einen für die Pressung ungeeigneten, saftigen Stengel. Das Edelweiß, das in Bayern verkauft wird, stammt vielmehr ausnahmslos aus einem engumgrenzten Bezirk der Ostalpen, wo es noch in großen Mengen wächst. Eine ganze Hausindustrie beschäftigt sich dort mit dem „Brocken“, Pressen und Versenden des Edelweißes. Die Blumen werden meist von Kindern und Frauen von den leicht erreichbaren, allerdings sorgsam behandelten Pätzen geholt und dann zu Hause gepreßt. In jenen Dörfern gibt es einige „Edelweißverleger“, die die zur Handelsware gewordene Blume der Poesie nach Qualität - es gibt vier Stufen der Edelweißschönheit - sortieren und zu je 25 Stück zwischen zwei Blättern Papier zu Sendungen zusammenstellen und dann exportieren. Nach Bayern kommen jedes Frühjahr die Edelweißreisenden, um ihre Waren anzubringen. Jene Edelweißgegend ist aber nun italienisch geworden.

Die Amtsehrenbeleidigung

Eine Dame wurde wegen Amtsehrenbeleidigung verurteilt. Es sie ihr nicht im Schlaf eingefallen, dass ein „Mistbauer“ als eine Amtsperson anzusehen sei.

Neue Freie Presse am 12. März 1924

Es unterliegt nicht dem leisesten Zweifel, daß ein Kehrichtausleger der Gemeinde Wien es sich nicht gefallen lassen muß, wenn man ihm mit den Nägeln ins Gesicht fährt und ihn zerkratzt. Dazu bestand für ihn nicht einmal damals eine Nötigung, als er die mundgerechtere, freilich auch weniger feierliche Bezeichnung des Mistbauers führte und dem Wiener Volksfängertum satirischen Stoff in Hülle und Fülle bot. Nicht mehr als recht und billig, daß jene Hausmeisterin, welche die neue Kehrrichtordnung anders kommentierte als das kommunale Exekutivorgan, in Strafe genommen wurde; als sie bei den Wangen ihres Gegners dasjenige tat, was die meisten ihrer Berufskollegen leider auch im heurigen Winter bei dem eisbedeckten Trottoir verabsäumt hatten. Das Aufkratzen und das Aufhacken nämlich. Jene Dame ist jedoch, wie heute in der Gerichtssaalrubrik zu lesen war, wegen des Delikts der Amtsehrenbeleidigung verurteilt worden. Die unbedingt glaubhafte Versicherung nützte ihr nichts, es sei ihr auch nicht im Schlaf eingefallen den Mistbauer für eine Amtsperson anzusehen.

Der Richter mußte sich an den Wortlaut des sattsam bekannten Artikel 5 des Gesetzes vom Dezember 1802 halten und an das Anstellungsdekret des städtischen Organs. Aber wieder einmal drängt sich die neugierige Frage auf, ob es nicht hoch an der Zeit wäre, die Begriffe Amtsperson und Amtsehrenbeleidigung einer den modernen Anschauungen gemäßen Revision zu unterziehen. Daß das Delikt der Amtsehrenbeleidigung am häufigsten auf der Straßenbahn begangen wird, ist eine allgemein bekannte Tatsache, und die Häufigkeit der einschlägigen Anklagen und Verurteilungen mag dazu geführt haben, daß die Vorstellung vom Straßenbahnschaffner als einer Amtsperson weiteren Kreisen bereits glücklich eingebläut worden ist.

Dagegen kommt das Publikum mit dem städtischen Kehrichtausleger höchstens in den Tagen um Neujahr herum in nähere Berührung. Die Hausgehilfen die das Mistkistl oder in den bevorzugten Bezirken das luftdicht verschließbare Blechgefäß zum Haustor hinunterträgt, bildet vielleicht die einzige Ausnahme. Als aber der Kehrichtausleger noch Mistbauer hieß, pflegte sich der Verkehr zwischen ihm und den dienstbaren Geistern des Hauses in so liebenswürdigen und urbanen Formen abzuspielen, daß eine, einfache, geschweige denn eine Amtsehrenbeleidigung so gut wie ausgeschlossen schien. Hoffentlich ist in dieser Beziehung keine Aenderung eingetreten, seitdem es keine Mistbauer mehr gibt und keine Dienstboten, sondern ausschließlich Kehrichtausleger und Hausgehilfinnen.

Das übrige Wien begnügte sich damit, auf den Mistbauer und dessen Betätigung im Dienste der Tuberkuloseausbreitung zu schimpfen, und die Volksfänger agitieren, wie gesagt, in ihrer Weise gegen diese kommunale Institution. Zu einer Zeit allerdings, da solche Agitation noch nicht mit der Ausweisung bedroht schien. Um die Neujahrszeit legen Mistbauer und Kanalräumer nach wie vor keinen besonderen Wert darauf, ihre amtlichen Qualitäten herauszukehren. Das Neujahrsgeld wird geheischt gegeben und in Empfang genommen, ohne daß es jemandem einfallen würde, zu untersuchen, ob nicht am Ende eine Uebertretung des Paragraphen 104 des Strafgesetzes vorliegt, ob nicht von einer „Geschenkannahme in Amtssachen“ gesprochen werden kann.

Mit demselben Recht mit dem man eine Amtsehrenbeleidigung dort erblickt, wo durch Wort oder Tat der Ehre desselben städtischen Organs nahegetreten wird. Genau genommen gehört die ganze Amtsehrenbeleidigung ausschließlich in das Gebiet des Autoritätsstaates. Heutzutage aber da man mit dieser Autorität oft genug ziemlich respektlos umspringt, weit respektloser sogar als es angezeigt ist, wäre es gar kein Unglück, wenn man sich entschlösse, auf die strafrechtlichen Privilegien der öffentlichen Angestellten zu verzichten. Der Abbau der Amtsehrenbeleidigung wäre weit weniger schmerzhaft als der Beamtenabbau selbst.

Die Demolierung der englischen Slums

Die britische Regierung will pro Jahr 50.000 Häuser durch neue ersetzen.

Neue Freie Presse am 11. März 1934

Bei Eröffnung der Wohnungsausstellung in Manchester gab der Gesundheitsminister Sir Hilton Young einen Überblick über das Programm der Regierung, betreffend die Niederreißung der Slums und die Errichtung neuer Häuser an Stelle der unhygienisch gewordenen.

Die Arbeiten, die mit größter Beschleunigung durchgeführt werden sollen und bereits begonnen haben, verteilen sich auf fünf Jahre. Alljährlich werden etwa 50.000 Häuser demoliert und durch neue ersetzt. Das bedeutet, daß für die Lösung des Slumproblems nunmehr in einem Jahre mehr geleistet werden wird , als in den letzten sechzig Jahren geschah.

Daneben wird aber auch eine Reihe anderer wichtiger Aufgaben in Angriff genommen, welche die Wohnungsschwierigkeiten, wie Überfüllung, unhygienische Bedingungen, außerhalb der Slumdistrikte zu beseitigen haben werden.

Ist der BH ein Luxusartikel?

Eine Wiener Gericht hatte eine heikle Rechtsfrage zu klären.

Neue Freie Presse am 10. März 1924

In einer heute beim Strafbezirksgerichte I stattgehabten Verhandlung wurde unter großer Heiterkeit des Auditoriums lebhaft die Frage erörtert, ob Busenhalter, die von Damen als Miederersatz verwendet werden, als Bedarfs- oder Luxusartikel anzusehen sind.

Die Inhaberin eines Miedersalons Frau Fanny Bloch war nämlich vor dem Landgerichtsrat Dr. Arie wegen Preistreiberei angeklagt, weil sie kürzlich für einen Busenhalter den offenbar übermäßigen Preis von 150.000 Kronen verlangt hatte. Die Preisprüfungsstelle hatte unter Berücksichtigung der von Frau Bloch aufgestellten Kalkulation und unter Zubilligung eines Regiezuschlages von 20 Prozent einen Preis von 120.000 Kronen als angemessen erklärt.

Noch vor der Verlesung der Anzeige beantragte der Verteidiger der Angeklagten Dr. Weil seine Klientin freizusprechen, da ein Busenhalter, der zur Stützung und Verschönerung der weiblichen Büste diene, als Luxusartikel anzusehen sei, auf den die Preistreibereiverordnung keine Anwendung finde. Der Richter lehnte diesen Antrag ab und beschloß, in die Verhandlung einzugehen.

Die Angeklagte suchte darzulegen, daß der Preis ein angemessener sei, zumal die Regie in ihrem Geschäft weit höher sei als 20 Prozent. Der Verteidiger zog unter großer Heiterkeit des Auditoriums aus seiner Aktentasche einen Busenhalter hervor und bemerkte, daß er für diesen, der mit dem von Frau Bloch verkauften identisch sei, in einem anderen geschäft 300.000 Kronen bezahlt habe. Der Verteidiger beantragte, daß der Richter beide Busenhalter messen möge, um sich zu überzeugen, daß beide die gleiche Weite haben.

Richter: Ich bin nicht Sachverständiger in Busenhaltern und müßte erst einen Sachverständigen aus diesem Fache vorladen. Der Verteidiger erklärte, daß es eines Sachverständigen nicht bedürfe, da er nach wie vor der Ansicht sei, daß Busenhalter ein Luxus seien. Richter zum Verteidiger: Sie scheinen, Herr Doktor, ledig zu sein, denn sonst würden Sie nicht mit solchem Eifer die Ansicht vertreten, daß Busenhalter Luxus sind. Verteidiger: Ich bin zwar ledig, habe aber eine Schwester.

Der Richter sprach schließlich die Angeklagte frei mit der Begründung, daß Busenhalter zwar als Bedarfsgegenstand anzusehen sind, daß aber ein offenbar übermäßiger Preis von der Angeklagten nicht verlangt worden sei.

Fallschirmabsprung eines Fliegers auf eine Eiche

Zu einem aufregenden Zwischenfall kam es bei einem Probeflug.

Neue Freie Presse am 9. März 1934

Der „Times“ - „Neue Freie Presse“-Dienst meldet aus Southampton: Zu einem aufregenden Zwischenfall kam es kürzlich bei einem Probeflug. Zwei Aviatiker befanden sich auf einem Flug von der Hauptfliegerschule in Witterung zu dem Flughafen in Old Sarum. Im Süden von Hampshire verirrte sich das Flugzeug im Nebel, und der Benzinvorrat ging rasch zu Ende. Der Pilot war der bekannte Fliegeroffizier Edwards, der sich in Begleitung des Pilotsergeanten Jobbins befand. Als eine Notlandung unvermeidlich wurde, sprang Jobbins aus beträchtlicher Höhe mit einem Fallschirm ab, um die Maschine zu entlasten.

Der Fallschirm wurde seitwärts abgetrieben und verfing sich im Wipfel einer hohen Eiche in der Umgebung von Braithfield. Der Flieger war von der Apparatur des Fallschirms derart umschnürt, daß er sich in Gefahr befand, erdrosselt zu werden. Auf seine Hilferufe eilten ein Bauer und ein Postbote herbei, die auf den Baum kletterten und dem Flieger ein Seil zuwarfen, mit dessen Hilfe er sich mühsam aus der Umklammerung herausarbeitete. Fast eine Stunde dauerte dann noch die Bergung des Fallschirms. Edwards hatte unterdessen eine Notlandung auf einer Wiese bei Totton ausgeführt.

Chirurgen als Duellanten

Zwei namhafte Chirurgen, denen man angesichts ihres Alters eine derartige jugendliche Heißblütigkeit kaum zugetraut hätte, haben im Bois de Bologne ein Säbelduell ausgefochten.

Neue Freie Presse am 8. März 1924



Aus Paris wird uns geschrieben: Eine Aerzteaffäre, wie sie sich in Frankreich noch niemals ereignet hatte, hält jetzt Paris in Atem. Zwei namhafte Chirurgen, denen man mit Rücksicht darauf, daß sie beide bereits das 50. Lebensjahr beträchtlich überschritten haben, eine derartige jugendliche Heißblütigkeit kaum zugetraut hätte, haben im Bois de Bologne ein Säbelduell ausgefochten, bei dem der eine der beiden Gegner einen tüchtigen Denkzettel erhielt.

Unmittelbar nachdem sich die Nachricht von diesem für die Sorbonne sehr peinlichen Zwischenfall verbreitet hatte, glaubte man zunächst, daß den beiden Herren gesetzten Alters ein unzeitgemäßer Johannistrieb einen Schabernack gespielt habe und daß vielleicht irgendeine Künstlerin von einem Baudevilletheater die Ursache dieses kriegerischen Zusammenstoßes sei. Bald aber hat sich der tatsächliche Sachverhalt herausgestellt.



Professor Broca, dies ist der eine Duellant, hatte als Leiter seiner Klinik eine neue ärztliche Diensteinteilung getroffen, die von seinen Aerzten als unkollegial und willkürlich betrachtet wurde. Professor Broca gilt als unerschüttlicher Phlegmatiker, den Polemiken nicht aus dem Gleichgewicht bringen können. Darum alterierte es ihn keineswegs, daß die Gesellschaft der Chirurgen eine Protestversammlung einberief, in der sein Vorgehen in ziemlich heftiger Weise kritisiert wurde. Broca hörte den Auseinandersetzungen, an denen sich nur ein einziger, Professor Cuneo, nicht beteiligte, mit ironischem Lächeln zu. Um so befremdlicher wirkte es, daß Broca nach Schluß der Versammlung seinem Kollegen Cuneo, der ihm zum Abschied die Hand reichen wollte, brüsk den Rücken kehrte. Die Folge war eine Duellforderung.



Die Zeugen dieses Zweikampfes waren ein Assistent, ein General und zwei Pariser Aerzte, die sich bemühten, die Gegner zu versöhnen. Aber Professor Cuneo lehnte diesen Vorschlag in entschiedener Form ab. An einem naßkalten Märzmorgen standen die beiden Chirurgen im Bois de Bologne mit dem Säbel in der Hand einander gegenüber. Broca führte den ersten Hieb, der von Cuneo pariert wurde. Mit großer Erbitterung ging nun Cuneo gegen seinen Gegner vor und verwundete ihn durch einen Säbelhieb, worauf das Duell für beendet erklärt wurde. Broca wird voraussichtlich mindestens eine Woche berufsunfähig sei.

Endlich endet der Streik der Bankbeamten

Der Streik bei den Banken hat am 18. Februar eingesetzt und jede Verzögerung des Friedensschlusses wäre für das ganze Wirtschaftsleben von großem Nachteil gewesen.

Neue Freie Presse am 7. März 1924

Man atmet erleichtert auf. Die Verhandlungen, die gestern geführt wurden, haben nach Mitternacht eine Einigung gebracht, so daß im Laufe des heutigen Tages die Ausarbeitung der abzuschließenden Kollektivverträge erfolgen kann. Man darf also damit rechnen, daß bereits morgen mit den Aufräumungsarbeiten in den Banken begonnen werden wird und daß Montag der volle Betrieb seinen Anfang nimmt.

Der Streik bei den Banken hat am 18. Februar eingesetzt und jede Verzögerung des Friedensschlusses wäre für das ganze Wirtschaftsleben von großem Nachteile gewesen und hätte auch dazu führen müssen, das Ansehen Österreichs im Auslande zu schädigen. Sonntag wird die Wiener Messe eröffnet, und die Fremden, die herbeiströmen, würden sicherlich einen schlechten Eindruck empfangen haben, wenn in der für das Geschäftsleben so wichtigen Zeit die Schalter der Depositenkassen und der Hauptanstalten geschlossen gewesen wären.

Es ist darum zu begrüßen, daß sich im letzten Augenblick noch die Vernunft durchrang, und daß ein Ausgleich zustande kam, bei dem es weder Sieger noch Besiegte gibt. Freilich, die Frage kann nicht zurückgedrängt werden, ob es wirklich notwendig war, zum äußersten Mittel des Kampfes zu greifen und ob die Angestellten ihre Forderungen nicht auch ohne die Lahmlegung des Bankbetriebes hätten unterstützen können und ob sie nicht hätten einsehen müssen, daß die Wünsche der Bankdirektor nichts so Unbilliges enthalten, daß ein Ausgleich möglich wäre.

Es ist Wien nicht leicht gefallen, seine wirtschaftliche und finanzielle Stellung nach dem Zusammenbruche zu bewahren und es bedurfte besonderer Anstrengungen und hervorragender Tüchtigkeit, um die drohenden Gefahren abzuwehren und um den Einfluß auf die finanzielle Entwicklung in Mitteleuropa ungeschmälert zu erhalten. Wochenlange Streiks sind aber gewiß nicht geeignet, auf die Geschäftsentfaltung günstig einzuwirken, und darum wäre es Pflicht gewesen, sich es zwei und dreimal zu überlegen, ehe man den letzten Schritt unternahm und die Banken soweit stillegte, als der Notdienst der Direktoren nicht die Auskunftsmittel zu schaffen vermochte.

Unverständlich war die Hartnäckigkeit, mit der sich die Vertreter der Angestellten solange gegen die Ausdehnung des Kassendienstes und damit gegen die Erfüllung eines dringenden Wunsches aller Wirtschaftskreise sträuben. Eine Einrichtung, die in allen anderen finanziellen Hauptplätzen eine Selbstverständlichkeit bildet, konnte doch gerade in Wien nicht unmöglich sein. Von Montag ab werden nun die Kassastunden bei den Zentralen und Depositenkassen bis drei Uhr dauern und vom Herbst ab sollen dann die Schalter bis vier Uhr Nachmittags geöffnet sein. Wien wird in dieser Hinsicht nicht auf die Dauer wesentlich schlechter gestellt sein als irgendein anderer in Betracht kommender Handelsplatz oder irgendein anderes Fremdenverkehrszentrum. Das ist ein Fortschritt, aber es hätte dazu nicht eines fast dreiwöchigen Streiks bedürfen sollen.

Ist das Trinkgeld noch zeitgemäß?

Das Handelsministerium schlägt vor, den bereits in sehr vielen Staaten Europas eingeführten zehnprozentigen Zuschlag zur Rechnung einzuführen.

Neue Freie Presse am 6. März 1934

Das Handelsministerium hat dem Zentralverband der Hoteliers Österreichs Mitteilung über den Plan einer Reform des Trinkgeldwesens gemacht. Es handelt sich hierbei um den Vorschlag, an Stelle der bisher üblichen Form den bereits in sehr vielen Staaten Europas eingeführten zehnprozentigen Zuschlag zur Rechnung treten zu lassen.

In der Zuschrift an den Zentralverband gibt das Ministerium bekannt, daß es zunächst die Absicht der beteiligten Kreise darüber kennenlernen wolle, ob die Anregung für durchführbar erachtet wird, die Regelung der Trinkgeldfrage in diesem Sinne durch eine Notverordnung einzuführen. Im bejahenden Fall müßte der Ablösung des Trinkgeldes Zwangscharakter zuerkannt werden.

Der Zentralverband hat sich in dieser Angelegenheit an seine Landesverbände um Stellungnahme gewandt, wirft aber jetzt schon die Frage auf, ob die Trinkgeldablösung den Wünschen aller Gäste entspricht. In den österreichischen Hotelierkreisen ist man der Meinung, daß der Diensteifer des Personals durch die Trinkgeldablöse nachteilig beeinflußt wird. Es wird daher vielfach der Gegenvorschlag gemacht, daß es dem Gast anheimgestellt werde, Trinkgeldablöse zu verlangen oder nach wie vor Trinkgeld nach eigenem Ermessen zu bezahlen.

Der Prozess gegen Hitler wächst sich zur Propaganda aus

Die Angeklagten im Münchner Hochverratsprozess verteidigen sich nicht, sondern halten Propagandareden.

Neue Freie Presse am 5. März 1924

Die Stimmung beim Hochverratsprozeß in München, einschließlich der Anklagevertretung, und beim Publikum ist den Angeklagten von vornherein so günstig, daß sie in keinem Augenblick als Angeklagte, sondern zumeist als Ankläger erscheinen. Sie werden vom Gericht stets mit ihren Titeln angesprochen: “Exzellenz”, “Herr Oberlandesgerichtsrat”, “Herr Leutnant”; nur Adolf Hitler ist mangels eines Titels schlechthin “Herr Hitler”.

Die beiden Staatsanwälte und die Angeklagten versichern sich gegenseitig ihrer Wertschätzung; man spricht respektvoll von “Seiner Majestät dem König” und respektlos von der neuen Staatsform, und nur als Oberleutnant Brückner die Kokarde der Reichswehr, die Lossows Soldaten sich bei ihrer Inpflichtnahme durch Bayern abrissen, hartnäckig “Pleitegeier” nennt, macht der Vorsitzende Reithardt den sanften Einwurf: “Das dürfte doch wohl nicht der technische Ausdruck sein”. Die zahlreich anwesenden ausländischen Pressevertreter müssen einen sonderbaren Eindruck von der Staatsautorität bekommen.

Die Angeklagten sind für das Volksgericht allerdings insofern angenehme Angeklagte, als sie sich zur Tat bekennen. Sie rühmen sich ihres Hochverrates und beteuern, daß sie im Wiederholungsfalle genau so handeln würden. Trotzdem oder gerade deshalb zweifelt hier kein Mensch daran, daß zum wenigsten ein Teil der Angeklagten, Ludendorff voran, freigesprochen wird.

Die Angeklagten verteidigen sich nicht, sondern halten Propagandareden. Der ganze Hochverratsprozeß wächst sich zu einer Riesenpropaganda für Hitler aus, der sich darauf - das muß man ihm lassen - wie kein anderer versteht. Man mag der Ansicht sein, daß politische Agitation nicht der Zweck des Prozesses ist, aber man wird trotzdem die Aufklärung begrüßen, die er bringt. Denn es stellt sich heraus, daß die Mehrzahl dieser Verfassungsstürzer die Reichsverfassung, die sie stürzen wollen, nicht einmal kennt.

Es stellt sich weiters heraus, daß die Mehrzahl von ihnen außer einer vagen Vorstellung eines deutschen Befreiungskampfes unter nationaler Diktatur keinerlei realpolitische Einstellung hat, sondern sich in alledem blindlings auf Hitler verläßt, dessen Ressort das Politische ist. Der Personenkult, der um Hitler getrieben wird, gleicht vollkommen dem, der Wilhelm II. zum Verhängnis wurde. Damit im Zusammenhang macht sich bei den Angeklagten eine persönliche Empfindlichkeit bemerkbar, die angesichts des bisherigen Schimpftones ihrer völkischen Presse besonders kurios anmutet. Zwei Zeichner, deren Skizzen die Porträtierten als karikaturistisch empfanden, wurden aus dem Gerichtssaal gewiesen; ein auswärtiger Berichterstatter, der recht überflüssigerweise von Hitlers “etwas vertragenem” Rock geschrieben hatte, erhielt einen anonymen Drohbrief.

Amerikanische Gangster haben einen neuen Erpressungstrick

Hunderaub statt Menschenraub als neue verbrecherische Einnahmequelle.

Neue Freie Presse am 4. März 1934

Unermüdlich in der Anwendung von Erpressungstricks haben amerikanische Gangster eine neue Einnahmequelle entdeckt. Der Menschenraub ist ein bißchen umständlich und zuweilen auch für die Räuber nicht ganz ungefährlich. Aber wie wäre es mit dem Hunderaub?

Wenn einer reichen Amerikanerin ihr vergöttertes Schoßhündchen geraubt wird, so ist sie gern bereit, für ihren Liebling ein großes Lösegeld zu bezahlen. Das neueste Opfer der Banditen ist ein Hund, den ganz Amerika aus den Filmwochenschauen kennt: Es ist nämlich “Kid Boots Ace”, ein Terrier, der bei zahlreichen Hundeschönheitskonkurrenzen preisgekrönt worden ist. Der Eigentümer des Hundes, Mr. Louis Rudginsky in Boston, wurde durch einen interurban Telefonanruf verständigt, daß er auf einer Landstraße in einer bestimmten Entfernung von Boston gegen ein Lösegeld von 500 Dollar seinen Hund in Empfang nehmen könne.

Mr. Rudginsky verständigte die Polizei, die einige Detektive zu der angegebenen Stelle entsandte. Aber von den Räubern, die offenbar Verdacht geschöpft hatten, fehlte jede Spur.

Die Türkei schafft das Kalifat ab

Alle Mitglieder der Familie des Kalifen sollen das Aufenthaltsrecht in der Türkei verlieren.

Neue Freie Presse am 3. März 1924

Aus Angora wird gemeldet: Die Majoritätspartei beriet heute einen von 50 Abgeordneten unterschriebenen Gesetzesentwurf, der die Aufhebung des Kalifats bezweckt. Der erste Paragraph, der die Abschaffung des Kalifats und die Absetzung des Kalifen ausspricht, wurde angenommen.

In den übrigen neun Artikeln des Gesetzesentwurfs wird bestimmt, daß alle Mitglieder der kaiserlichen Familie das Aufenthaltsrecht in der Türkei sowie ihre Eigenschaft als türkische Staatsangehörige verlieren. Sie sollen binnen zehn Tagen das Land verlassen und eine Pauschalentschädigung erhalten.

Es herrscht die Überzeugung vor, daß der ganze Gesetzesentwurf zur Annahme gelangen wird. Der Kalif und die Mitglieder der kaiserlichen Familie sollen auf einem von der Regierung zur Verfügung gestellten Dampfer nach Ägypten gebracht werden.

Anmerkung: Mustafa Kemal Atatürk ließ anschließend in der türkischen Verfassung die strikte Trennung von Staat und Religion festschreiben. Der letzte Kalif Abdülmecid II. wurde außer Landes gebracht und ging mit seiner Familie ins Pariser Exil.

Der 10-Groschen-Tarif der Wiener Straßenbahn

Für diese billigen Fahrten wird nur die vordere Triebwagenplattform zur Verfügung gestellt.

Neue Freie Presse am 2. März 1934

Mit Rücksicht auf die verschiedene Beurteilung, die die versuchsweise Einführung des Kleinzonentarifs gelegentlich der Beratung in den städtischen Körperschaften seinerzeit erfahren hatte, hat der Direktor der Städtischen Straßenbahnen, Ing. Werner, in Gegenwart des Leiters der Verwaltungsgruppe für die städtischen Unternehmungen, Obersenatsrat Doktor Hornek, dem Bundeskommissär für Wien, Vizekanzler a. D. Bundesminister Schmitz, über den Kurzstreckentarif berichtet.

Die Versuche, die voraussichtlich im April einsetzen werden, erstrecken sich bekanntlich auf die Straßenbahnlinien 8, 18 G (ohne Stadtbahnstrecke), 118, 49, L und M (ab Ring bis Kasino), 52, 58 und 59. Der Kleinzonentarif ist nur an Werktagen vorgesehen. Der Fahrpreis für eine Kleinzone (rund einen Kilometer) wird durch Einwerfen eines 10-Groschen-Stückes in eine Geldbüchse beim Fahrer zu entrichten sein. Für diese billigen Fahrten wird nur die vordere Triebwagenplattform, allenfalls der anschließende, abgegrenzte Teil im Wageninnern, und auf der Linie 8 nach 8 Uhr einer der beiden Beiwagen zur Verfügung gestellt.

Auf allen vorgenannten Linien, mit Ausnahme der Linie 49, werden an den Werktagen nach 8 Uhr vom Schaffner Fahrscheine zu 30 Groschen ausgegeben, die zur direkten Fahrt auf einer Strecke von drei Kleinzonen berechtigen. Die jetzt geltenden Fahrausweise behalten während des Probebetriebes, der ungefähr zwei Monate dauern soll, ihre Gültigkeit.

Ludendorffs Hetzrede

Eine politische Hetzrede vor dem Volksgerichtshof als Reinwaschungsversuch.

Neue Freie Presse am 1. März 1924

General Ludendorff hat sich gestern ganz enthüllt. Er hatte vor den Münchner Volksrichtern seine Verteidigungsrede zu halten, aber die Art dieser Rede zeigte nicht das Bild des großen Soldaten aus den ersten Jahren des Weltkrieges, der so viele Siege errungen hat und dessen Name sich den Namen der ersten Generale der Geschichte anzureihen schien, sondern sie zeigte den politischen General der letzten Kriegszeit und der trüben Nachkriegsjahre, den Mann, der seine Verdienste um Deutschland leider nur allzu gründlich wettgemacht hat durch tausend Fehler und Sünden.

Die letzte Großtat war der Münchner Putsch. Der Sieger von Tannenberg, der damals mit Hindenburg zusammen Ostpreußen befreite, hat sich in Gefolgschaft eines verwirrten und verworrenen politischen Ideologen begeben, er schloß sich einer Bewegung an, deren klägliches Mißlingen jeder ruhige und vernünftige Mensch voraussehen mußte und die im besten Fall nur dazu führen konnte, den Bürgerkrieg zu entfesseln und blutiges Unheil über Deutschland zu bringen.

Wie aber benimmt sich Ludendorff nun? Er reagiert auf die Anschuldigung des Hochverrates, den er begangen hat, indem er dem Putsch seine Hilfe bot und sich zum Führer im Straßenkampfe erniedrigte, durch unwürdige Beschuldigungen, durch hetzerische Vorwürfe gegen den deutschen Katholizismus und gegen die deutschen Juden. Seine Rede soll eine Kampfrede sein, und das hohe Ziel dieses angeblich Nationalen ist scheinbar eine neue Zerklüftung von Deutschland durch die Verschärfung der Gegensätze zwischen den Konfessionen.

Dieser grandiose Politiker weiß nicht, wie viel gerade das Zentrum in den letzten Jahren der deutschen Geschichte bedeutet hat, in der es Bindeglied und Halt und Brücke zwischen Süd und Nord, zwischen Konservativ und Demokratisch, zwischen Tradition und neuer Entwicklung gewesen ist. Dieser angebliche Führer leistet sich weiter Pauschalverdächtigungen gegen die deutschen Juden und hat ganz vergessen, wie viele Zehntausende von ihnen als Soldaten im Osten und Westen für Deutschland geblutet haben, hat wohl nie gewußt, ein wie wesentlicher Teil deutscher Kulturarbeit in den Grenzländern gerade von den deutschen Juden stets geleistet worden ist und wie groß ihre Rolle beim Aufbau des Reiches bis zu den Tagen Rathenaus war.

Man kann sich kein traurigeres Ende dieses Feldherrn denken, keinen traurigeren Gegensatz, als den seiner strategischen Großtaten, an der Ostfront und seiner kläglichen Rolle bei der Bierkellerrevolution und in der gestrigen Rede im Prozeßsaale. Dieser Held der deutschen Nationalisten konnte sich gar nicht entnüchternder enthüllen. Sein gestriges Auftreten mutet an wie ein Begräbnis bei lebendigem Leib und man kann sich nicht vorstellen, daß es für ihn noch ein Wiederauferstehen geben könnte. Der Hochverräter der Münchner Herbstrevolte hat sich nicht als der Held, als den seine Anhänger ihn gepriesen haben, sondern als ein sehr kleiner Sterblicher erwiesen, der seinem Volk zum Verhängnis zu werden drohte.