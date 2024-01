Heute vor 90 Jahren: Die preisgekrönte Lüge

Die Jury hatte ihre liebe Not, die Fülle des eingereichten Materials zu sichten und die Leistungen der verschiedenen amerikanischen Münchhausen gegeneinander abzuwägen.

Neue Freie Presse am 15. Jänner 1934

Und das erfährt man erst hinterher! Zahlreiche geschätzte Mitbürger sind um eine große Chance gekommen. Ist doch die beste Lüge mit einem Preis gekrönt worden. In Chicago nämlich. Dort hat ein Verein dieses merkwürdige Preisauschreiben erlassen, und nicht weniger als fünftausend Leute sollen sich daran beteiligt haben. Die Jury hatte ihre liebe Not, die Fülle des eingereichten Materials zu sichten und die Leistungen der verschiedenen amerikanischen Münchhausen gegeneinander abzuwägen. Schließlich hat ein Pennsylvanier den Sieg davongetragen. Die Lüge, für die ihm der Preis zuerkannt wurde, war die folgende: „Mein Urgroßvater hatte eine Großvateruhr, die so alt war, daß der Schatten des Pendels ein vielkreisförmiges Loch in die Hinterwand des Gehäuses gekratzt hatte.“ Allen Respekt vor dieser gemütlichen, liebenswürdigen und harmlosen Lüge, die niemandem wehtut!