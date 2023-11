Heute vor 90 Jahren: Die Rückkehr des Postbüchels

Das Postbüchel stand in keinem besonders guten literarischen Ruf. Jetzt kehrt es wieder zurück.

Neue Freie Presse am 21. November 1933

Jetzt kann es nicht mehr fehlen. Die gute alte Zeit kehrt wieder. Die Vielgerühmte, die heiß Herbeigesehnte, die manchmal ein wenig Ueberwertete, aber doch so schwer Vermißte. Schon sendet sie ihren ersten Meldereiter: das Postbüchel, den farbigen Neujahrsgruß, den in vergangenen Jahren die Briefträger dem Publikum zu entbieten pflegten. Natürlich taten sie es nicht umsonst, sondern erwarteten dafür einen inhaltsreichen Händedruck des Beglückwünschten.



Den Jüngeren, den Kindern einer ungemütlichen, durchaus nicht zum Lachen aufgelegten Gegenwart, muß man am Ende erst verraten, was das Postbüchel eigentlich war. Eine Witzsammlung also, eine Gelegenheitsausgabe der damals so beliebten Publikation: „Hundert Knallerbsen, oder: Du sollst, du mußt lachen!“ Knallerbesen werden ja bekanntlich auch heutzutage geworfen; aber wirklich nicht zum lachen. Das Postbüchel stand - das läßt sich nicht in Abrede stellen, in keinem besonders guten literarischen Ruf. Seine Leser waren eben undankbar. Sie rümpften überlegen die Nase. Sie fanden die Witze, die dort erzählt wurden, allzu ehrwürdig und betagt. Sie behaupteten, eigentlich sei der bedauerliche Bruderzwist zwischen Kain und Abel dadurch entstanden, daß Abel die üble Gewohnheit hatte, immer wieder Witze aus dem paradiesischen Postbüchel zu erzählen. Aber das war entschieden eine Uebertreibung, in Wahrheit waren die Postbüchelwitze höchstens so alt wie Methusalem. Seitdem ist man, was Witze anlangt, genügsamer geworden und nachsichtiger.