Heute vor 90 Jahren: Feuchtfröhliche Weihnachten in Amerika

Nach dem Ende der Prohibition tauchen neue Probleme auf.

Neue Freie Presse am 24. Dezember 1933

Der wieder erlaubte Verkauf von Wein und alkoholischen Getränken hat die Amerikaner vor eine ganze Menge neuer Probleme gestellt. Hausfrauen geraten in Angstzustände, wenn sie daran denken, ob sie ihr diesjähriges Christmas-Dinner zwischen den unbekannten und neu zu placierenden Weinsorten auch richtig hindurchsteuern werden. Fängt man mit dem Wein schon bei der Suppe an, und kann man Madeira mit Truthahn servieren, oder paßt Sauterne besser dazu? Das ist die Frage - Telephondrähte werden von weiblichen Stimmen halbstundenlang in Weinangelegenheiten bemüht.