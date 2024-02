Heute vor 90 Jahren: Hunderttausende wandern hungernd durch Amerika

Seit die Wirtschaftskrise Amerika ergriff, begann sich eine Armee der Enterbten zu formen.

Neue Freie Presse am 18. Februar 1934

Zweihunderttausend junge Menschen wandern durch die Vereinigten Staaten, völlig mittellos, notdürftig bekleidet und hungernd. Eine Armee in immerwährender Bewegung, unerwünschte Menschenfracht der Lastzüge, ziellos auf den endlos sich aufrollenden Landstraßen. Sie bewegt sich mit den Jahreszeiten von Ost nach West, von Nord nach Süd.

Seit die Wirtschaftskrise Amerika ergriff, begann sich diese Armee der Enterbten zu formen, im letzten Jahre schwoll sie lawinenartig zu ihrer heutigen Stärke. Es sind die ganz Jungen, die von vierzehn bis zwanzig, die am Anfang ihrer Wirklichkeiten Stehenden, die es hinausgetrieben hat aus ihren notzerrütteten Heimen in die noch größere Not der offenen Straßen. Einmal draußen, bleiben sie die Jenseitigen, immer wieder in dieses “Draußen” Zurücksoßene. Mitleid, das sie von Hand zu Hand reicht, ist das Beste, was sie erwartet. Das Gemeinschaftsgefühl der Entwurzelten ist ihr stärkster Rückhalt.