Heute vor 90 Jahren: Österreich führt die Todesstrafe wieder ein

Im standesrechtlichen Verfahren gibt es keine schriftliche Anklage und auch kein Rechtsmittel.

Neue Freie Presse am 11. November 1933

Der Ministerrat hat gestern in einer langen Beratung, die von nachmittag bis nach Mitternacht dauerte, die Wiedereinführung der Todesstrafe beschlossen. An der Beratung im Bundeskanzleramt nahmen sämtliche Kabinettsmitglieder ununterbrochen teil und an den Ministerrat schloß sich eine Sitzung der Ressortleiter. Die unmittelbare Ursache für diesen Beschluß liegt in den Ereignissen der letzten Zeit und besonders der letzten Tage und in der Erkenntnis, daß schwere Verbrechen eine schwere Sühne erfordern.