Heute vor 90 Jahren: Schwere Zusammenstöße in Jerusalem

Es wurde versucht, den um das jüdische Viertel gezogenen englischen Polizeikordon zu durchbrechen.

Neue Freie Presse am 30. Oktober 1933

Im Laufe des gestrigen Tages kam es an verschiedenen Stellen der Stadt Jerusalem zu schweren Zusammenstößen. Am Vormittag mußte bereits die Polizei in der Altstadt beim jüdischen Viertel von der Wafe Gebrauch machen, wobei es zwei Tote und fünfzehn Verwundete gab. In den Abendstunden versuchten schreiende Araberhaufen den um das jüdische Viertel gezogenen englischen Polizeikordon zu durchbrechen. Nach einer offiziellen Darstellung wurden dabei von den Arabern Handbomben geschleudert, worauf die Polizisten abermals zum Schießen gezwungen waren.

Die Demonstrationen hatten den ganzen Tag hindurch angedauert. In der Hauptstraße zerstreute die Polizei eine arabische Menschenmenge, die die Juden gezwungen hatte, ihre Geschäfte zu schließen. Auch ein Engländer war genötigt worden, sein Geschäft zu schließen. Auch beim Damaskustor und beim Jaffator kam es zu Zusammenstößen zwischen Arabern und Polizei. Verschleierte arabische Frauen feuerten die Demonstranten durch Zurufe von den Dächern an.

Der arabische Generalstreik dauert an. Der britische Oberkommissär erklärt die Befürchtungen, die Juden würden in Palästina die Oberhand bekommen, unbegründet. Die Herrschaft liege in seiner Hand. Bezüglich der Selbstverwaltung halte er an der Einsetzung eines gesetzgebenden Rates nach Durchführung der Kommunalwahlen fest.

Nach den gestrigen Unruhen haben die Behörden aus den britischen Beamten und aus ansässigen englischen Bürgern eine besondere Truppe zusammengestellt, die in Polizeiuniform eingekleidet und mit Waffen versehen wurde. Seit gestern abend sind alle Eingänge zur Altstadt von Jerusalem durch Truppen abgesperrt.

Der italienische Dampfer “Martha Washington”, der heute mit tausend jüdischen Einwanderern an Bord in Haifa eintreffen sollte, hat vom britischen Oberkommissär die Weisung erhalten, nach Cyprus weiterzufahren und dort mehrere Tage abzuwarten, um die Araber nicht gerade jetzt noch weiter aufzuregen.

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in Wien

Ein Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb.

Neue Freie Presse am 29. Oktober 1923



Samstag hat die Autoraserei wieder zwei schwere Unfälle verschuldet, von denen der eine ein Menschenleben kostete. Um halb 4 Uhr nachmittags wurde der elfjährige Bürgerschüler Franz Kürtner in der Nähe der elterlichen Wohnung von einem Automobil überfahren und schwer verletzt. Der Knabe wurde von der Rettungsgesellschaft verbunden und ins Allgemeine Krankenhaus gebracht.

Gegen 6 Uhr abends wurde im 18. Bezirk an der Ecke der Dittes- und Gentzgasse der fünfjährige Georg Gregor Krammer, Sohn eines Kriminalbeamten, von einem Automobil niedergestoßen und tödlich verletzt. Das Automoil hielt kurze Zeit am Unfallsort. Zahlreiche Leute sammelten sich an. Wachebeamte waren zur Stelle. Im Publikum war Entrüstung gegen den Autolenker laut geworden. Während der Tatbestandsaufnahme fuhr aber der Lenker mit dem Auto davon. Es wurde aber alsbald ausgeforscht.



Der Chauffeur, Georg Wiesinger, beschuldigte seinen Mitfahrer, den Autotaxibesitzer und derzeitigen Chauffeur Gustav Schirmer, das Unglück verursacht zu haben. Schirmer wurde alsbald auch angehalten und zum Kommissariat Währing gebracht. Wiesinger war unauffindbar.

Beide sind in scheinbar angeheitertem Zustande von Döbling nach Währing gefahren und haben unterwegs bei mehreren Gasthäusern haltgemacht. Der arme Junge ist bald danach in der Unfallstation gestorben. Nach Angabe von Augenzeugen ist der Lenker des Autos in rasendem Tempo gefahren und hat dadurch das Unheil verschuldet.