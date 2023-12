Heute vor 90 Jahren: Wien im Schneemorast

Der flüssige Schneebrei strebt nach allen Richtungen auseinander und bildet Morastpfützen, in denen man stellenweise buchstäblich bis zu den Knöcheln versinkt.

Neue Freie Presse am 22. Dezember 1933

Bei langsam steigender Temperatur begann es gestern abend zu schneien, schneite fast bis 2 Uhr nachts, worauf heftiger Regen einsetzte, der bis in die heutigen Morgenstunden dauerte. Gegen Wetterunbill ist der Mensch machtlos: er kann weder das Steigen der Temperatur, noch Schnee und Regen verhindern. Aber es sind ihm, namentlich in der Großtstadt, Mittel an die Hand gegeben, die Folgen eines solchen, wohlgemerkt angesagten und längst vorausgesehenen Wetterumschwunges wenigstens auf ein erträgliches Maß zurückzuführen. Leider geschah in dieser Hinsicht in Wien viel zu wenig.

Die Schneemassen, die tagelang die Straßen bedeckten, zu riesigen Haufen am Trottoirrand aufgetürmt wurden, lagen zum größten Teil noch auf ihrem Platz, als das Tauwetter eintrat. Nun strebt der flüssige Schneebrei nach allen Richtungen auseinander und bildet Morastpfützen, in denen man stellenweise buchstäblich bis zu den Knöcheln versinkt. Der Schwarzenbergplatz ist stellenweise ein förmlicher See, durch den man waten muß, um festeren Grund unter den Füßen zu spüren. In gleichem Zustand ist auch der Uraniaplatz und der Freiheitsplatz. Und wehe dem Passanten, der unversehens in die Nähe eines vorüberfahrenden Autos gerät! Mit dem meterhoch aufspritzenden Morast bedeckt, der bekanntlich sehr schwer von den Kleidern wegzubringen ist, muß er die Versäumnisse des städtischen Straßendienstes büßen.

