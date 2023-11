Auf Konzerten in Nordamerika laden die Sängerknaben zum Besuch Österreichs ein.

Neue Freie Presse am 5. November 1933

Die Konzerttournnee der Wiener Sängerknaben, die sie Mitte November durch ganz Nordamerika führt und hundert Konzertabende vorsieht, wird den Sängerknaben Gelegenheit geben, auf neuartige und originelle Weise für ihre Heimat zu werben. Das österreichische Verkehrsbüro hat für diese Tournee einen eigenen Prospekt in einer Auflage von 100.000 Exemplaren herausgegeben, der in seiner bildlichen wie textlichen Gestaltung außerordentlich werbekräftig ist.Der Führer der Tournee, Rektor Professor Schnitt, wird diese Prospekte mit den Konzertprogrammen an das Publikum verteilen lassen und ein Knabe des Chores wird jeweils das Auditorium durch eine kurze Ansprache zum Besuch Österreichs einladen.