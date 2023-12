Am 26. Dezember, so ist es Tradition, erschien nie eine Ausgabe der “Neuen Freien Presse”.

Neue Freie Presse am 26. Dezember

Der 26. Dezember hat in der Geschichte der “Neuen Freien Presse” eine Sonderstellung. Nie ist an diesem Tag eine Ausgabe der Zeitung erschienen. Insofern lässt sich heute auch kein “Heute vor” finden. “Die Presse” bittet um Verständnis für die heutige “weiße Ausnahme”. Ab morgen ist ein Blick in die Archive wieder möglich.