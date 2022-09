Briefing

Was Sie heute wissen sollten



USA setzen russisches Flugzeug fest: Der 45 Millionen US-Dollar teure Flieger des Energiekonzerns PJSC Lukoil soll in Russland ein- und ausgeflogen sein und damit gegen die von den USA verhängten Sanktionen verstoßen haben. Die ukrainische Regierung ruft indes Menschen aus den umkämpften Gebieten im Osten und Süden des Landes zur Flucht auf. Die aktuellen Kriegsgeschehnisse im Überblick.

Stimmzettelrekord bei der Hofburgwahl: Der Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl wird heuer so lang wie nie zuvor ausfallen. Denn auch der "Waldviertler"-Schuhfabrikant Heinrich Staudinger hat die nötigen 6000 Unterstützungserklärungen für die Kandidatur beisammen. Damit gibt es (so weit bisher bekannt) sechs Mitbewerber bei der Wiederkandidatur von Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Mehr dazu.

Filmfestspiele Venedig beginnen: Mit Auftritten von Adam Driver, Catherine Deneuve, Julianne Moore und Greta Gerwig sind in der Nacht die Filmfestspiele Venedig eröffnet worden. Einen Überraschungsauftritt legte die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hin. Mehr dazu. [premium]

Adaptierte Corona-Impfstoffe am Prüfstand: Die europäische Arzneimittelagentur EMA will heute die Zulassung jener Vakzine prüfen, die auf neue Varianten des Coronavirus zugeschnitten worden sind. Doch was bedeutet die erwartete Zulassung für die vierte Impfung? Schützen die adaptierten Impfstoffe besser vor einer Ansteckung? Und ab wann werden sie verfügbar sein? Köksal Baltaci hat die Antworten. [premium]

Quarantäne, wie war das noch? Heute vor einem Monat, am 1. August, wurde in Österreich die Quarantäne abgeschafft. Erinnern Sie sich noch? Die Aufregung war beträchtlich - und heute? Da dominieren andere Sorgen, schreibt Oliver Pink in der Morgenglosse.

Eine frohe Botschaft: „Die Welt ist gerettet. Das Wort klingt kühn, und wir selber zagen, da wir es niederschreiben. Aber über alle Zweifelsucht hinweg ringt sich die Überzeugung: Der heutige Tag wird geschichtlich bleiben für ganz Europa“, jubelte die „Neue Freie Presse“ heute vor 100 Jahren. Der Grund? Ein Geldregen für Deutschland. Mehr dazu. [premium]