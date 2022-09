Anna Netrebko in der Wiener Staatsoper

Knalleffekt im Wiener Musikleben: Anna Netrebko kehrt als Einspringerin zur Eröffnung der Staatsopern-Saison zurück. Unverhofft kommt oft! 20 Jahre ist es her, dass die Primadonna bei den Salzburger Festspielen ihren internationaln Durchbruch feierte. Ein akustisches Porträt sucht Antworten zu geben auf die Frage: Was macht diese Sängerin so einzigartig?

Über den neuen Podcast: "Presse"-Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz präsentiert seine Lieblingsaufnahmen und lädt uns ein, mit ihm in seiner Klassiksammlung zu wühlen und einzudringen in die Geheimnisse von Mozart, Bach, Beethoven und anderen. Ein Podcast für Kenner und Neulinge. Ab sofort jeden Donnerstag auf der Webseite der "Presse" und überall, wo es Podcasts gibt.

Produktion: Wilhelm Sinkovicz/www.sinkothek.at

Audio-Finish: Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

Redaktion/Konzeption: Anna Wallner

Grafik: David Jablonski. Mehr Podcasts der „Presse“ unter DiePresse.com/Podcast

Zu hören sind Studioproduktionen und Livemitschnitte folgender Szenen und Arien:

Mozart: Rosenarie der Susanna aus "Figaros Hochzeit"

Prokofieff: Duett aus "Krieg und Frieden" (mit Ekaterina Semenchuk)

Gounod: "Romeo et Juliette" Szene der Juliette aus dem 4. Akt

Ausschnitte aus Verdis "La Traviata" mit einem Überraschungsgast . . .

Tschaikowksy: Briefszene der Tatjana aus "Eugen Onegin"

Verdi: "Il trovatore" - Cabaletta aus dem 7. Bild

Puccini: Walzer der Musette aus "La Bohème"