„Na, auf keinen Fall“: Abenteuer Bahnfahren mit Fahrrad

Am Ziel: Lunzer See

Wie man ökologisch korrekt eine Radtour unternimmt, die nicht zu Hause beginnt und endet.

An starken Reisetagen ist nicht gut reisen, jedenfalls dann nicht, wenn man mit Rad Bahn fahren will, um ökologisch korrekt von zu Hause wegzukommen.

Grafik: Petra Winkler/"Die Presse"

Mein Ziel, also mein Start, war Waidhofen/Ybbs. Dort beginnt der schönste Teil des Ybbstalradwegs. Sanft ansteigend und asphaltiert führt er 56 km autofrei nach Lunz/See. Wem eine Richtung reicht, der nimmt für die andere den Shuttlebus. Natürliche Highlights sind die Ybbs und der See, das markanteste Bauwerk der Ybbsdüker in St. Georgen/Reith: Eine Rohrleitung überspannt wie eine Riesenraupe, die beim Nachsetzen des Hinterteils stehen blieb, den Fluss; sie führt schon 100 Jahre lang Wasser, das weiter oben abgezweigt wird, Richtung Kraftwerk Opponitz. Errichter Wien Energie konnte das nicht vor seiner akuten Krise bewahren . . .