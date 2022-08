Deutsche Hip-Hop-Band Fettes Brot löst sich auf

Das deutsche Trio, das zu den Pionieren des deutschsprachigen Hip-Hop zählt, verabschiedet sich nach 30 Jahren - mit einem Abschiedsvideo und einer letzten Tournee.

„Fans sagen: Bitte nicht! Hater sagen: Endlich!“ Mit einem Song samt Musikvideo namens „Brot weint nicht“ hat die Hamburger Hip-Hop-Combo Fettes Brot ihre Auflösung bekannt gegeben. Das Trio, bestehend aus Dokter Renz (Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Björn Beton (Björn Warns), zieht damit nach 30 Jahren Bandgeschichte einen Schlussstrich.

Bei ihrer Gründung 1992 waren die Rapper, die gleichermaßen auf Lässig- wie auf Lustigkeit setzten – und bis zuletzt auf einen Trainingsjacken-Look –, neben den Fantastischen Vier unter den wenigen deutschsprachigen Sprechgesang-Acts. Ihr kommerzieller Erfolg begann 1995 mit „Nordisch by Nature“, mit „Emanuela“ und dem Anti-Abstumpfungslied „An Tagen wie diesen“ gelangen 2005 die größten Hits.

Jetzt sei die Band „nicht nur ancient, sondern history“, verkündete sie: "Anno 2022 erscheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt", blickten die Musiker in einem launigen Text auf ihre bisherige Karriere zurück. „Bevor wir also bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit fast 50 lieber unser eigenes Grab.“ Zum Abschluss gibt es ab April 2023 eine letzte Tour, die auch nach Wien führt, und zwar am 13. April ins Gasometer. Geplant sei auch ein Greatest-Hits-Album namens „Hitstory“.

Damit der Abschied nicht ganz so schwer fällt, gibt es mit "Weint nicht" auch eine neue Single, die am morgigen Donnerstag erscheint. Zudem kündigten Fettes Brot einige Überraschungen an - "Sachen, die wir immer schon mal machen wollten", wie etwa ihre Hafenkonzerte auf einem Schiff in Hamburg, mit denen sie sich in der Vorwoche nach längerer Livepause zurückgemeldet haben.

(Red./APA)