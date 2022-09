Das römische Dolce Vita der neuen ÖFB-Kapitänin

Carina Wenninger, 31, ist nach 15 Jahren bei Bayern München zur AS Roma gewechselt und genießt „calcio“ und Lebensgefühl in Italien. Im Nationalteam trägt sie nun die Schleife und hofft künftig auf Spiele in größeren Stadien.

Carina Wenninger geht schon lang im Frauen-Nationalteam voran, davon zeugen bis dato 124 Länderspieleinsätze. Nach dem Rücktritt von Viktoria Schnaderbeck stieg die Verteidigerin nun vom Ersatz zur etatmäßigen Kapitänin auf, als die sie das Team am Samstag gegen Europameister England (17.30 Uhr, live in ORF 1) in Wiener Neustadt auf den Rasen führen wird. „Darüber freue ich mich persönlich, ich übernehme gern Verantwortung und werde die Mannschaft bestmöglich vertreten“, sagt die 31-Jährige.

Nach 15 Jahren bei Bayern München wechselte Wenninger, die sich einst auf der Website des Klubs für ein Probetraining gemeldet hatte, für diese Saison leihweise zur AS Roma. Nach so vielen Jahren reizte sie der Schritt „raus aus der Komfortzone“. „Ich wollte eine andere Art von Fußball und Mentalität, auch was das Leben betrifft, kennenlernen. Ein Stück weit wollte ich mich neu erfinden“, erklärt die Steirerin. Das Leben in der italienischen Hauptstadt genießt sie in vollen Zügen. „Überall bekommt man richtig guten Kaffee, und das megagünstig.“