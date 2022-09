Die wunderbare Welt der Familie Melpignano

Drucken

Hauptbild • Prachtbau. Ein Hotel als bewohnbares Kunstwerk, wie aus dem Boden gewachsen. • Borgo Ignazia/Nicola Cipriani

In Apulien entwarf der Aushilfskellner Pino Brescia ein ganzes Hoteldorf. Das eine Hommage an das Land, die Vorfahren und die Sinne ist.

Großporige Steine, rostige Schlüssel, Salz, Sand, Äste, Seile, Schnüre, Papier, Leitern. Plätschernde Brunnen, glattrunde Keramik, flackernde Kerzen, grobe Jute, Körner, Nüsse, harte Nudeln und weiche Polster. Alles lässig verteilt in Gängen und Nischen, in kleinen Alkoven und unter großzügigen Arkaden – das ist die Welt, wie sie Pino Brescia geschaffen hat. Der Architekt und Designer, dem die Familie Melpignano ihren Traum anvertraute: ein Hotel wie kein anderes, wie aus dem Boden Apuliens gewachsen. Als Vermächtnis und Hommage an Apulien und an die Vorfahren der Familie, die hier Land bestellten, Olivenbäume pflegten, Mandeln knackten, Kaktusfeigen ernteten, fischten und Wein ranken ließen.

Bewohnbares Kunstwerk

Und so baute Pino Brescia, der einst neben seinem Studium der Schönen Künste als Kellner bei den Melpignanis aushalf, in die einfache Landschaft Apuliens ein ganzes Dorf. Er war der Hausherrin Marisa Melpignano mit seinem Hang zu ungewöhnlicher Tischgestaltung und dekorativer Choreografie aufgefallen, weshalb sie ihm diesen unglaublichen Auftrag erteilte. Aus den Materialien der Umgebung, mit den einheimischen Kunsthandwerkern, den Töpfern, den Korbflechtern, den Seilern, den Wachsziehern, den Steinmetzen schaffte er das in nur fünf Jahren.