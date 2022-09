Sky du Mont mit ORF-Journalistin Julia Schütze liiert

(c) Getty Images (Christian Augustin)

„Sky im 7. Himmel“ titelte die „Bild“ am Mittwoch. Der deutsche Schauspieler habe sich in eine Kärntnerin verliebt, in ORF-Journalistin Julia Schütze.

Schauspieler Sky du Mont, primär bekannt aus „Der Schuh des Manitu“, hat mit der „Bild“ über seine neue Beziehung gesprochen. Wie der 75-Jährige gegenüber der Zeitung bestätigte, ist er seit fünf Monaten mit der ORF-Journalistin Julia Schütze zusammen. „Ja, wir sind ein Paar. Uns geht es gut und wir haben Pläne.“ Das Paar hatte sich demnach im Jänner bei einem Online-Interview für Schützes Podcast „#Talk2Me“ kennengelernt. Den letzten Instagram-Post der 46-Jährigen hat du Mont, ganz öffentlich, mit zwei Herzen kommentiert. Kommentare zum Altersunterschied gibt es bereits. Indessen teilt die deutsche Schauspiel-Ikone - zwar ohne auf seine Beziehung Bezug zu nehmen - „Alt sind wir nur äußerlich. Ich denke mehr an Momente als an Wochen, Monate, Jahre.“

Wie die „Bild“ weiter berichtet, hatte Schütze den Schauspieler schon 2017 einmal interviewt. Gefunkt habe es aber erst beim zweiten Aufeinandertreffen. Seit 2004 ist die Journalistin und gebürtige Kärntnerin im Landesstudio Niederösterreich tätig, seit 1999 für den ORF. Sky du Mont war insgesamt viermal verheiratet, zuletzt auf der Leinwand war er in „Bullyparade – Der Film“ zu sehen.

(APA/red)