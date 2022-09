4698 Neuinfektionen und 1038 Spitalspatienten

Seit Mittwoch liegen 35 weniger Corona-positive Menschen in einem Krankenhaus. Fast 10.000 Impfungen wurden verabreicht.

Die Zahl der mit Corona infizierten Spitalspatientinnen und -patienten ist in den vergangenen 24 Stunden um 35 zurückgegangen und liegt bei 1038. 65 Menschen benötigen eine Intensivbehandlung, drei mehr als am Vortag. Zehn Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 6,3 und somit 44 innerhalb einer Woche. Seit Mittwoch sind in Österreich 4698 weitere Sars-CoV-2-Infektionen verzeichnet worden. Der Sieben-Tages-Schnitt liegt bei 4509.

Sieben-Tages-Inzidenz betrug 349,6 Fälle auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, vor einer Woche lag dieser Wert bei 393,6. Mit Donnerstag gab es nach Angaben von Gesundheits- und Innenministerium 64.044 aktive Fälle, um 743 weniger als am Tag zuvor. In der Vorwoche waren es noch 68.749 laborbestätigte aktive Fälle gewesen.

Fast 10.000 Impfungen

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 71.728 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon 56.527 aussagekräftige PCR-Tests mit einer Positiv-Rate von 8,3 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche von durchschnittlich 6,7 Prozent.

9818 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden, davon waren 7752 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.320.922 Menschen und somit 58,9 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.

(APA)