St. Pölten spielt in Finnland um die Champions League

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

St. Pölten in der Liga

Die SKN-Frauen bekommen es mit der zweiten und letzten Hürde für die Gruppenphase mit Kuopio zu tun.

Ein K.o.-Duell trennt St. Pölten vom erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Champions League. In diesem trifft Österreichs Serienmeister auf den finnischen Titelträger KuPS Kuopio, Spieltermine sind der 20./21. bzw. 28./29. September. Die SKN-Frauen hatten sich in der ersten Qualifikationsrunde gegen Ljuboten und Minsk durchgesetzt. Sturm Graz scheiterte gegen Real Madrid.

Arsenal (Manuela Zinsberger, Laura Wienroither) trifft auf Ajax Amsterdam, Paris St. Germain (Marina Georgieva) auf Häcken. Bayern München (Sarah Zadrazil) bekommt es mit Real Sociedad zu tun, AS Roma (Carina Wenninger) mit Sparta Prag.

(red)