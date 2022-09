Trinken für das Finanzamt

Die Steuerbehörden haben eine Kampagne gestartet, um kollektive Trinkgelage wieder populärer zu machen. Der Staat braucht das Geld. Infolge der Pandemie und des demografischen Wandels sind die Alkoholabgaben stark gesunken.

Japan war von jeher ein Paradies für Trinker. Nun kann man sich damit auch noch beim Finanzamt beliebt machen. Das ist keine Schnapsidee! Ganz offiziell fordert die Regierung vor allem junge Leute auf, mehr Alkohol zu konsumieren. Von den Steuerbehörden amtlich gefördert, sammelt die Kampagne „Sake Viva“ Ideen, wie die Popularität des kollektiven Besäufnisses zum Nutzen der Staatskasse wieder gesteigert werden kann. Initiator dieser Aktion ist die National Tax Agency, das japanische Finanzamt. Alkohol ist für die Steuerbeamten nichts anderes als flüssiges Geld.

Seit 1980 ist der Anteil von Alkoholabgaben am japanischen Steuereinkommen in zwei Dekaden von damals fünf auf 1,7 Prozent abgesackt. Nur noch umgerechnet 9,5 Milliarden Euro Einnahmen aus der Alkoholsteuer flossen in die Kassen des Finanzamts. Pro Kopf und Jahr sank der Verbrauch auf 75 Liter, das ist ein Viertel weniger als vor 25 Jahren.