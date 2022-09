Komponist Haas: "Neue Musik ist zutiefst emotional"

Der Komponist Georg Friedrich Haas arbeitet mit sechs Nachwuchstalenten an ihren Werken, die am Sonntag uraufgeführt werden. Worauf kommt es dabei an?

Die Presse: Wie helfen Sie den Jungen beim Komponieren, speziell hier in Grafenegg?

Georg Friedrich Haas: Ich hinterfrage zusammen mit den Teilnehmern, warum sie etwas, was sie mir zeigen, genau so kreiert haben. Die Jungen sollen wirklich wissen, was sie wollen. In Anlehnung an Arnold Schönbergs Ausspruch soll jeder nicht nur machen, was er oder sie kann, sondern das, wozu man sich innerlich gezwungen fühlt. Gleichzeitig möchte ich vermitteln, dass es oft nicht nur essenziell ist, was ich komponiere, sondern wohin ich es stelle. Aber ich sage nicht zu den jungen Menschen: „Ändern Sie das!“ Sondern ich mache Vorschläge – teilweise auch absurde, die sie zwar nicht nehmen werden, die sie aber zum Nachdenken anregen sollen.