Die Partynacht der Wiener Märkte

Die Lange Nacht der Märkte lädt die Wiener ein, ihre Märkte mit Musik, Literatur und Design neu zu entdecken.

Märkte waren eigentlich immer schon mehr als bloß ein Ort zum Einkaufen. Auch wenn das in Wien teilweise in Vergessenheit geraten ist.

„Gerade in den letzten Jahren hat man gesehen, dass Märkte wieder zu Orten des Treffpunkts werden, zum Verweilen. Es sind kulturelle Meltingpots, wo so vieles aufeinandertrifft“, sagt Paula Panagl. Genau diese kulturelle Funktion soll bei der Langen Nacht der Wiener Märkte, die am Freitag erstmals in Wien stattfindet, noch stärker aufleben.

Denn am Freitag sollen nicht nur längere Öffnungszeiten bis 23 Uhr die Wiener zu den Marktstandeln locken, es wartet auch ein umfangreiches Programm auf sie. Panagl ist als Projektleiterin bei Basis.Kultur.Wien gemeinsam mit dem Hauptorganisator Marktamt für einen Großteil des kulturellen Rahmens verantwortlich.

So sind auf den 13 teilnehmenden Märkten in zehn Bezirken gleich 70 verschiedene Auftritte von Künstlern und Künstlerinnen geplant. Wo auch durchaus Überraschendes dabei sein kann. Ganz bewusst habe man sich für „kleine Kulturschocks“ entschieden, sagt Panagl.

„Wir wollen Anreize schaffen, Neues zu entdecken.“ So gibt es etwa auf dem edlen Kutschkermarkt in Währing peruanische Musik, auf dem Meidlinger Markt wird eine Dragshow gezeigt. Hier ein Überblick.