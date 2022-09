Durch den Wirbelwind kommt Europameister England nach Österreich

Action Images via Reuters

Der EM-Titel hat große Euphorie auf der Insel frei gesetzt. Wie gut die Lionesses das verarbeiten, wird das Wiedersehen mit den ÖFB-Frauen zeigen.

London. „Never change a winning team“ lebte Englands Teamchefin, Sarina Wiegman, bei der EM-Endrunde vor – mit Erfolg. In allen sechs Spielen bot „Europas Trainerin des Jahres“ dieselbe Startelf auf, die das Heimturnier mit dem 1:0 gegen Österreich begann und mit dem allerersten Titel beendete. „Es fühlt sich wie gestern an, dass wir im Wembley gefeiert haben, aber jetzt müssen wir wieder zurück in den Alltag finden“, sagte Wiegman.

Wie gut das gelingt, wird die WM-Qualifikation zeigen. Am Samstag kommt es in Wr. Neustadt zum Wiedersehen mit dem ÖFB-Team (17.30 Uhr, live in ORF 1), und Wiegman muss diesmal umstellen. Rekordschützin Ellen White hat ihre Karriere beendet, Spielmacherin Fran Kirby fehlt wie Final-Siegtorschützin Chloe Kelly angeschlagen. Ein Punkt genügt England, um Gruppensieg und WM-Fixticket zu besiegeln.

Die Euphorie auf der Insel

Neben der sportlichen Herausforderung wartet jedoch die mentale. „Als Europameisterinnen haben wir jetzt diese Zielscheibe auf dem Rücken“, sagte Rachel Daly. Wie viel der Titelgewinn im Land bewegt hat, ist ihr und den Kolleginnen erst nach dem Verlassen der Nationalteam-Bubble bewusst geworden. „Das war wie ein Wirbelwind. Fast so, als wären wir bei Big Brother gewesen.“

Arsenal-Legionärin Manuela Zinsberger erlebt die Euphorie hautnah mit. „An der Fan-Basis passiert einiges“, sagt die ÖFB-Torhüterin. So war Englands Freundschaftsspiel gegen Weltmeister USA im Wembley binnen 24 Stunden ausverkauft. Saisontickets bei Arsenal sind vergriffen, so Zinsberger, für das Derby gegen Tottenham am 24. September 35.000 Tickets abgesetzt. „Das sind Statements.“ Ein solches wäre auch ein Punktgewinn Österreichs gegen den Europameister.