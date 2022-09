Schicksalstage für den OMV-Konzern

Mit der Energiekrise steht die „grüne“ Konzernstrategie der OMV zur Diskussion. Es sollen offenbar alle Optionen geprüft werden: von der Ausgliederung des Öl- und Gasgeschäfts bis hin zur Teilverstaatlichung.

Am Anfang war die Intervention. Besser gesagt: der Versuch einer Intervention. Es war zwei Tage vor der OMV-Aufsichtsratssitzung am 13. Mai. Und Siemens-Chef Wolfgang Hesoun, nebstbei Chef des Infrastrukturausschusses der Industriellenvereinigung, griff zum Telefon. Er rief die OMV-Aufsichtsratsmitglieder Christine Catasta sowie VIG-Chefin Elisabeth Stadler an. Sein Begehr: Ob man die Sitzung nicht verschieben könne? Man konnte nicht. Und so wurde über einen brisanten Tagesordnungspunkt abgestimmt: Der Vertrag von OMV-Vorstand Johann Pleininger wurde nicht verlängert, er läuft im Sommer 2023 aus. Intervention hin oder her. Und doch hat die Sache viel Ärger verursacht – nicht nur bei Pleininger und Hesoun. Im Protokoll der Aufsichtsratssitzung liest sich das so: OMV-Aufsichtsratschef Mark Garrett habe mitgeteilt, dass er „sehr enttäuscht sei, dass es offensichtlich einen Leak gab und Informationen, die an die Aufsichtsratsmitglieder verteilt wurden (. . .) scheinbar weitergegeben wurden.“ Und: „Es ist völlig inakzeptabel, dass ein Mitglied des Vorstands versucht, Aufsichtsratsentscheidungen durch die Einbeziehung von gesellschaftlichen Kontakten zu beeinflussen.“ Autsch. Aber was genau sagt uns diese Episode?

Vor allem, dass die Achse Wolfgang Hesoun–Johann Pleininger eine sehr solide ist. Immer noch. Zwei Männer, die vor allem energiepolitisch auf einer Wellenlänge sind. Und die durchaus auch gute Überzeugungsarbeit für ihre Ideen leisten. Ideen, die das Schicksal der OMV nachhaltig beeinflussen könnten.