Camping-Stadt am Meer und Wald voller Elfen

Hauptbild • Die Glamping-Unterkünfte in Lanterna stehen direkt am Saum zum Meer. • (c) Mario Romulic & Drazen Stojcic

Drei Kilometer Strand, 30 Gärtner, 84 Hektar Areal und gefühlte 1001 Möglichkeiten – das Lanterna Camping Resort bei Poreč zählt nicht nur zu den großen seiner Art, sondern auch zu den stilvollen. Ein Test.

No problem, no problem . . .“ Gerade einmal fünf Stunden Fahrt trennen uns vom mehrfach ausgezeichneten Camping-Resort. Zwischen Novigrad und Poreč direkt an der istrischen Küste gelegen, stellt Lanterna ein bequem und durchaus schnell erreichbares Urlaubsziel für Großfamilien, Wasserratten, frisch Verliebte und Fans anspruchsvoller Camping-Locations aus Österreich dar. Wäre da nicht zum Zeitpunkt unserer späten Anreise die Straßensperre unmittelbar vor Tar, also nahezu am Ziel, dem Glamping-Paradies an der istrischen Westküste. Ringsum sind weder Umleitungsschilder noch Menschen zu sehen, nur funkelnde Sterne am leuchtenden Himmel. Nicht einmal das Navi findet einen Ausweg. Doch während die Verzweiflung wächst und der Blutdruck steigt, naht ein einsames Auto, dem man sich gern vor die Reifen wirft. Und der Wagen hält tatsächlich an, man erklärt sein Problem, der Unbekannte murmelt mehrmals „No problem“ und lotst einen auf einer Schotterpiste durch den Wald bis hin zum Eingang des Resorts. Hilfsbereitschaft ist definitiv kein Fremdwort hier. Und weil der Nachtportier vorschriftsmäßig seinen Dienst versieht, erreichen wir spät, aber glücklich dennoch unser Domizil, Sektor K, Nummer 91.

Verschiedene Wohntypen

Der nächste Tag beginnt mit strahlendem Sonnenschein, aufdringlichem Vogelgezwitscher, einer berauschenden Aussicht auf das glasklare Meer und einer spürbaren Orientierungslosigkeit.