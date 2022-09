Wie die Evolution das menschliche Gehirn formte.

Das menschliche Gehirn und seine Fähigkeiten sind einzigartig. Bei unseren Vettern, den Affen, findet die Art und Weise, wie wir sprechen, denken oder Informationen über Generationen hinweg austauschen, keine Entsprechung. Unsere nächsten, aber ausgestorbenen Verwandten, die Neandertaler und die Denisovaner, hatten jedoch möglicherweise ganz ähnliche Fähigkeiten.

Warum aber ist der moderne Mensch als Gewinner aus der Evolutionslotterie hervorgegangen? Wie kam es dazu und was unterscheidet ihn von anderen Spezies? Ein Forschungsteam um den Hirnforscher und Zellbiologen Wulf Haubensak von der Med-Uni Wien hat die evolutionäre Geschichte der menschlichen Gehirnfunktionen rekonstruiert. Dabei kombinierte es historische Genome und moderne Bildgebungsdaten des Gehirns, um die Auswirkungen der natürlichen Selektion auf den Verstand über Millionen von Jahren aufzuzeigen.

Forscher erstellten Gehirnkarten

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fanden heraus, dass vor allem fortgeschrittene Sprachkenntnisse und strategisches Denken in der Evolution zwischen dem modernen Menschen und archaischen Homininae wie den Neandertalern eine große Rolle gespielt haben müssen. Diese kognitiven Eigenschaften waren demnach das Hauptziel der natürlichen Selektion beim modernen Menschen, was zu unseren außergewöhnlichen Fähigkeiten führte. „Die Erforschung heutiger und historischer Genome und die Übertragung dieser Daten auf unser modernes menschliches Gehirn ermöglicht uns ganz neue Einblicke in unsere Geschichte“, sagt Haubensak. Die Studie dazu, bei der auch Forschende des Forschungsinstituts für Molekulare Pathologie IMP, des Zentrums für Virtual Reality und Visualisierung VRVis sowie der Max-Perutz-Labs mitgearbeitet haben, ist diese Woche im Fachjournal Cell Reports erschienen.

Mithilfe eines von Florian Ganglberger und Katja Bühler vom VRVis entwickelten computergestützten neuroanatomischen Ansatzes (multidimensionales Hochleistungs-Clustering) wurden 9000 Gene analysiert, um funktionelle Gehirnkarten zu erstellen. Diese gaben Aufschluss über die Entwicklung evolutionär relevanter Merkmale. Demnach erfuhren etwa Gene, die an der Sprache beteiligt sind, vor 7,4 bis 1,7 Mio. Jahren bei unseren frühen homininen Vorfahren zahlreiche Veränderungen. (cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2022)