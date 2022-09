Ed Sheeran in Wien: Alle lieben Otto Normalabweichler

Der Brite Ed Sheeran gab beim ersten seiner beiden Wien-Konzerte den gutherzigen Dompteur der Massen. Seine simplen Songs zeitigen maximale Wirkung.

Es gibt eine Menge talentiertere Gitarristen, gefinkeltere Komponisten und ausdrucksstärkere Sänger als Ed Sheeran. Was macht ihn so erfolgreich? Eine mögliche Antwort: die harte Schule, durch die er als Pubsänger gehen musste. Mit einer Gitarre in einer Ecke einer Gastwirtschaft zu stehen, um ein paar Beschwipste zum Wippen zu bringen, kann eine Art Universität sein. Sheeran hat in diesen finsteren Stuben rasch begriffen, dass Zuhörer aus ihrer Passivität befreit werden sollen. Also setzte er in seiner One-Man-Show auf flächendeckende Animation. Die dafür notwendige Illusion, dass die Hierarchie zwischen Bühne und Zuschauerraum aufgelöst wäre, war in den frühen Tagen wohl leicht zu vermitteln. Aber im Grunde hat sich auch mit dem Anwachsen seiner Hörerschaft daran nichts verändert. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion drückt er auf dieselben Knöpfe wie einst in den grindigen Lokalitäten von Ipswich. Auf der Loop-Station, mit der er seine simplen Melodiemotive elektronisch vervielfältigt, aber auch in den Köpfen seiner Fans.

Im Grunde ist es eine Art Tanz, der sich zwischen ihm und den Massen abspielt. Sheeran bestätigt und bekräftigt, macht zuweilen auch schwindelig. Wie alle Stadionmusiker nützt er alle Dimensionen, die so ein Popkonzert als Geselligkeitsformat so hergibt. Das sind neben den breit zelebrierten Call & Response-Ritualen vor allem visuelle und pyrotechnische Sensationen. Auch die Bühne selbst ist diesmal spektakulärer ausgefallen. Am Rasen stand ein 360-Grad-Monster mit sechs, schrägen Türmen an denen riesigen Gitarrenplektren mit integrierten LED-Bildschirmen hingen, die Nahaufnahmen des Künstlers zeigten. Kleiner Mann, ganz groß.

Die Band blieb oft arbeitslos

Als Opener fungierte „Tides“ vom aktuellen Album „=“ (sprich „Equals“), ein Lied, das dem Chaos des Lebens liebliche Refrains gegenüberstellt, die das Familienleben preisen. Lustvoll reizten Sheeran und Band die Dynamiken zwischen laut und leise aus. Die Musiker waren getrennt voneinander in großem Kreis verteilt, so dass ein gedeihliches Zusammenspiel nicht wirklich möglich war. Egal, nach zwei Songs waren sie ohnehin schon wieder für längere Zeit freigestellt und Sheeran agierte solipsistisch wie ein Straßenmusiker, der für Hutgeld spielt. „I'm A Mess“ gab er vor, dabei war alles gut organisiert.

Mit dem souligen „Shivers“ folgte ein erster Höhepunkt. Erstaunlich war auch an diesem lauen Sommerabend die Diskrepanz zwischen simpler Songarchitektur und maximaler Wirkung. Sheeran schaffte es, so rasch Pub-Atmosphäre ins Stadion zu zaubern, das man glauben konnte, sein primärer Weltkontakt bestünde in der Massenkommunikation. Kann so ein Mann überhaupt noch ein Bier an der Tankstelle bestellen? Ich fürchte nein. Seine Fans glauben aber daran. Schon weil ihr reich und berühmt gewordener Held keinerlei Anzeichen des Abhebens setzt. Der 31-jährige bleibt dem Typus Otto Normalabweichler treu. Er ist bis an die Zähne tätowiert, aber ganz lieb. Er vermag wild zu schreien, will aber stets nur spielen. Mit seiner Gitarre, mit am Bein befestigten Schellen oder ganz einfach mit den Menschen selbst.

„No Diggity“ von Blackstreet

Manchmal auch mit Kollegen, die er auf Augenhöhe sieht. Etwa Justin Bieber. Dem schrieb er den Hit „Love Yourself“. Mit viel Gusto sang er ihn an diesem Abend selbst. Mit dem Neunzigerjahre-Kracher „No Diggity““ von Blackstreet servierte er auch eine echte Coverversion. Was natürlich der totale Luxus war, hat Sheeran doch schon so viele eigene Hits, dass er einige auslassen musste. Etwa „Antisocial“, das der Brave mit dem garstigen Rapper Travis Scott aufgenommen hat. Egal, es rumpelte dennoch gut dahin. Vom patinierten „The A-Team“ bis zum gut groovenden „Shape Of You“. Strapaziös waren nur ein paar Balladen. Aber der Mann hat viel Kredit. Seine Unvollkommenheit wird nicht bloß akzeptiert, sie wird geliebt.