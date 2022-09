Bildungsminister: "Ich erlebe ein unreflektiertes Jammern"

„Es wird keiner mit dem Anorak in die Schule gehen“, Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will die Schulen auch in der Energiekrise heizen. Sparen will er trotzdem.

Bildungsminister Martin Polaschek findet, dass das Schulbashing den Lehrerberuf unattraktiv macht. Er will eine neue Erzählung über die Schule. Den Fächerkanon möchte er überdenken.

Am Montag kehren die Schüler zurück in die Schule. Können Sie garantieren, dass in jeder Klasse eine Lehrkraft steht?

Martin Polaschek: Ja. Wir mussten teilweise schauen, wie wir den Bedarf abdecken können, aber wir werden es im Großen und Ganzen schaffen.

Die Gewerkschaft spricht von einem „Notstand“. Sie sehen den also nicht?

Das Wort „Notstand“ würde ich nicht so leicht in den Mund nehmen. Wir stehen aber tatsächlich vor der Herausforderung, mittelfristig wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen zu kriegen. Kurzfristig geht es auch um die Verteilung der Lehrer. Sie müssen bereit sein, in Schulen zu gehen, die weiter weg sind.

Sie fordern mehr Flexibilität?