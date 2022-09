Paranoia und Paranormales

Thomas Antonic' Roadtrip durch die USA im Geiste der Beatpoeten: „United States of Absurdia“.

Thomas Antonic ist ausgewiesener Experte für die Beat-Generation und aufs Engste vertraut mit dem von Jack Kerouac mitgeprägten Mythos des Roadtrip samt seinen literarischen Spielarten. Was fängt so ein Autor mit all dem in seiner eigenen Literatur an, wenn er von einer ausführlichen Autoreise durch die USA erzählt? Mit „United States of Absurdia“ legt er jedenfalls ein lesenswertes Beispiel dafür vor, welch literarisches Potenzial in solch einem Roadtrip noch immer steckt.

Vignettenartig und punktuell vertieft erzählt ein Ich-Erzähler von seiner Autofahrt durch den Westen der USA, wobei den Reisenden sein Faible für das Entlegene vor allem an Orte fernab touristisch kartografierter Gefilde führt. Dabei zeichnet seine Perspektive ein offener Blick für soziologische, kulturgeschichtliche und ökologische Spuren aus, etwa wenn er ehemals florierende, mittlerweile heruntergekommene Minenstädte in den Blick nimmt, oder den wunderbaren Ort Bombay Beach: Inmitten der kalifornischen Wüste an einem künstlichen Salzsee gelegen, war er ein begehrtes Ausflugsziel der 1950er-Jahre, der einen ökologischen und wirtschaftlichen Kollaps erlebte. Kulturgeschichtlich interessant sind Destinationen wie New Orleans und weitere Orte, die mit der Geschichte des Jazz verbunden sind. Eine Etappe führt den Reisenden zur Poetin der Beat-Generation, Ruth Weiss (1928–2020), über die Antonic übrigens auch wissenschaftlich forscht und einen Film gedreht hat.