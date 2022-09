Deutschland taumelt auf den Winter zu

(c) IMAGO/Christian Spicker (IMAGO/Christian Spicker)

Die Regierung müht sich um Harmonie – und lässt viele Fragen offen.

„Wuchtig“. Mit diesem Wort beschreibt Christian Lindner, was die Ampel-Regierung gerade plant, um die deutsche Bevölkerung durch den Winter zu bringen. „Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft“, sagte der deutsche Finanzminister (FDP) diese Woche am Ende einer zweitägigen Regierungsklausur im brandenburgischen Barockschloss Meseberg, etwas mehr als eine Autostunde nördlich von Berlin.

Das Problem: Auf Details zu dem „wuchtigen“ Entlastungspaket wartet das Land seit mehreren Wochen. Bis zu 40 Milliarden Euro könnte es laut deutschen Medien schwer sein – und damit größer als die bisherigen zwei Entlastungspakete dieses Jahres zusammen. Gleichzeitig ließ Lindner wissen, er könne in diesem Jahr nur noch einen einstelligen Milliardenbetrag verplanen, im kommenden Jahr sehe es dafür besser aus.