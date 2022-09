Die IAEA bleibt im AKW an der Front

In der Nähe des ukrainischen Kernkraftwerks tobten heftige Kämpfe.

Wien/Saporischschja. Die ersten Inspektoren der IAEA, der internationalen Atomenergiebehörde, haben das AKW in Saporischschja und das Kriegsgebiet in der Ukraine schon wieder verlassen. Aber es ist offenbar nur ein Teilrückzug. Nach russischen Angaben werden zwei IAEA-Inspektoren dauerhaft im Kernkraftwerk bleiben. Der Chef der IAEA, Rafael Grossi, hat schon am Donnerstag gesagt: „Wir gehen nirgendwohin. Die IAEA ist hier, und sie bleibt es auch.“ Grossi meinte seine Behörde, aber nicht sich selbst. Der Diplomat trat am Freitag die Reise nach Wien, dem Hauptsitz der IAEA, an. Für den Abend war eine Pressekonferenz auf dem Flughafen in Schwechat avisiert.

Die IAEA-Delegation hatte am Donnerstag das Kraftwerk erreicht und zu prüfen begonnen. Aber der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, zeigte sich über die bisherige Inspektion enttäuscht. Er warf der IAEA vor, nicht deutlich die „Entmilitarisierung des unter russischer Kontrolle stehenden Nuklearstandorts“ gefordert zu haben. Und der ukrainische Kernkrafwerksbetreiber Enerhoatom behauptet, dass Russland die Prüfer hinters Licht führe. „Die Besatzer lügen, verfälschen Tatsachen und Beweise.“ Der Delegation sei auch Zutritt ins Krisenzentrum der Anlage verwehrt worden. Dort sei russisches Militärpersonal stationiert.

Die Gegenoffensive

Der Einsatz der IAEA-Inspektoren ist jedenfalls schwierig, ebenso ihr Arbeitsplatz, der Süden der Ukraine, ein Kriegsgebiet, in dem heftige Kämpfe toben – auch im Bezirk Enerhodar, in dem das AKW Saporischschja liegt. Dort geriet laut britischen Angaben auch ein Wohnhaus unter Beschuss. Es war nicht möglich festzustellen, wer geschossen hatte.

Die Ukraine hatte zu Wochenbeginn eine Gegenoffensive im Süden gestartet. Über den genauen Verlauf der Operation hüllt sie sich in Schweigen. Sie teilt lediglich Informationen über Erfolge der Artillerie. Demnach seien sechs Munitionsdepots der russischen Besatzer vernichtet worden, fünf im Gebiet Cherson, eines in der Stadt Melitopol im Oblast Saporischschja. Die Ukrainer wollen auch Fährverbindungen über den Fluss getroffen haben, die für den Nachschub russischer Kräfte westlich des Flusses Dnjepr wichtig sind.

Moskau spielte die Angriffe herunter. Die Gegenoffensive scheitere weitgehend, sagte der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu. Die Ukraine erleide „hohe Verluste“. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2022)