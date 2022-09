"Schritt rückwärts" für einen Atomdeal mit dem Iran

Die USA bewerten Änderungsvorschläge Teherans für ein Atomabkommen als „nicht konstruktiv“.

Wien/Washington. Ein Durchbruch bei den Atomverhandlungen mit dem Iran ist derzeit noch nicht in Sicht. Experten sprachen nach einer Antwort Teherans sogar von einem „Schritt rückwärts“. In Washington bezeichnete ein Sprecher des Außenministeriums die Änderungsvorschläge des iranischen Regimes am Kompromisspapier der EU als „nicht konstruktiv“.

„Einige Punkte haben sich geklärt, andere bleiben offen“, erklärte zudem eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, ohne auf Details einzugehen. Iran fordert von der Biden-Regierung Garantien und insbesondere eine Aufweichung der angeblich „politisch motivierten“ Kontrollen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Auf solch scharfe Kontrollen pochen indessen die USA und Israel, das zuletzt bei den US-Verbündeten auf eine rigorose Überwachung des iranischen Nuklearprogramms drängte. Die Urananreicherung – und damit die Kapazität für eine Atombombe – sei durch die Entwicklung neuer Zentrifugen fortgeschritten, hieß es jüngst in einem IAEA-Bericht.

Josep Borrell, der EU-Beauftragte für Außenpolitik, und Emmanuel Macron hatten diese Woche die Hoffnung genährt, dass eine Einigung nur noch eine Frage von Tagen sei. Borell hatte vor vier Wochen einen Kompromiss vorgelegt, um die mehr als ein Jahr währenden Gespräche zu einem Ende zu bringen. Er agiert als Vermittler, da die USA und der Iran keine direkten Verhandlungen führen. Nach der Aufkündigung des Atompakts durch Donald Trump 2018 hat die Biden-Regierung die Atomgespräche im Vorjahr neuerlich gestartet. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2022)