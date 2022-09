Zwischen Reformitis und Stillstand

Ein Plädoyer für eine schulische Ambition jenseits des österreichischen Mittelmaßes.

Es funkeln die Augen und Tüten. In diesen Tagen starten über 80.000 Erstklassler ihre Schullaufbahn. Staunend, neugierig, mit einer Portion Unbeschwertheit kommen sie zum ersten Mal in die Schule. Sie sind gespannt auf Mitschüler, Lehrer und darauf, was auf sie zukommt. Der Beginn eines prägenden Lebensjahrzehnts. Am Ende ihrer Schullaufbahn werden viele sagen, es war o.k., einige wenige Lehrer und Mitschüler werde ich vermissen.

Der Autor Andreas Ambros-Lechner ist Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung, einer Initiative der B&C und Berndorf Privatstiftung; Co-Gründer des Bildungsstart-ups Sindbad Social Business. Steirer, lebt in Wien.

Bestnoten für das Schulsystem wird es keine geben. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl junger Menschen wird im Laufe der Schuljahre leise resignieren und sich am Ende denken: „Mich bekommt ihr nie wieder.“ Keine gute Voraussetzung für lebenslanges Lernen.