Im Heiligen Land

Es war eine Tirol-Woche, die im heimatlichen Galtür im Paznaun nun mit der offiziellen Eröffnung des Wahlkampfs durch den Mattle-Toni endet. Wo er – „wetterfest und geradeheraus“ – womöglich enthüllen wird, für welche Partei er eigentlich antritt.

Sie begann im Nebental mit einem TikTok-Video Alexander Van der Bellens, in dem er sich als gespaltene Persönlichkeit präsentierte: Als VdB, als Präsident, erkundigte er sich bei „Sascha“, dem Kaunertaler, über sein Befinden nach dem Wanderunfall. „Is nid so wild gwest“, so dessen Kommentar, ehe er auf dem „Schianbödele“ vor einem Bilderbuchpanorama zur Österreich-Erklärung anhob.

Der Landeshauptmann hatte sich da schon an der Spitze einer Diözesanwallfahrt in die Ewige Stadt begeben. Den Wahlkämpfern hatte er die Bergwelt überlassen, um in Rom auf den Putz zu hauen. Römer, Touristen und von fern auch die Schweizergarde im Vatikan mit ihren Hellebarden bekamen es ein wenig mit der Angst zu tun, als 52 schneidig herausgeputzte Schützen auf dem Kapitol eine Ehrensalve abfeuerten. „Isch Tirol lei oans“?, fragte sich auch Papst Franziskus. War das Land bis zum Tiber in der Hand der Schützen? Alles „nid so wild“: Für Franziskus gab es Schnaps und Speck – und wohl eine Einladung ins „Heilige Land“ oberhalb von Etsch und Eisack, wenn sich das Wahlkampfgetöse gelegt haben wird.

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2022)