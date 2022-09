Staubsaugerakku löst Wohnungsbrand in Bregenz aus

Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, die betroffene Wohnung ist aufgrund des Sachschadens aber nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Ein defekter Staubsaugerakku, der Feuer fing, hat am frühen Freitagabend in Bregenz zu einem Wohnungsbrand geführt. Eine Person, die sich in der Wohnung befand, konnte diese wegen des starken Rauchs nicht mehr selbst verlassen und wurde von der Feuerwehr per Drehleiter gerettet, berichtete die Polizei. Drei Atemschutztrupps durchsuchten die anderen Wohnungen, fanden aber keine weiteren Bewohner vor. Vier Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, aber bald wieder entlassen.

In der Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in der Rheinstraße war der defekte Akku in einer Holzkommode im Eingangsbereich gelagert. Er dürfte laut Polizei Ursache für den Brand gewesen sein. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, die betroffene Wohnung ist aufgrund des Sachschadens aber nicht mehr bewohnbar. Die anderen Wohnungen können weiter bewohnt werden.

(APA)