Bewaffneter Raubüberfall auf Salzburger Supermarkt

Die beiden Verdächtigen flüchteten ohne Beute, nachdem sich die Kassierin geweigert hatte, Bargeld auszuhändigen.

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend eine Billa-Filiale in Salzburg-Schallmoos überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte ein Maskierter die Mitarbeiterin an der Kassa mit einer Pistole und forderte Bargeld. Als die Kassierin dies verweigerte, flohen der Bewaffnete und eine Komplizin ohne Beute. Die "Krone" berichtete in der Samstagsausgabe von einer anschließenden Großfahndung. Zeugen gaben an, dass es sich bei den Tatverdächtigen um einen Mann und eine Frau handle.

Auf Drängen der Verdächtigen, das Bargeld auszuhändigen, hatte die Kassierin die auf sie gerichtete Pistole zur Seite geschoben, woraufhin die beiden Maskierten die Flucht ergriffen. Gemäß Polizeiinformation machten sich die mutmaßlichen Täter ohne Beute in unbekannte Richtung davon. An der Fahndung nach den flüchtigen Verdächtigen war laut "Krone" auch ein Hubschrauber beteiligt, an verschiedenen Stellen wie der Staatsbrücke sollen Autos und Busse kontrolliert worden sein.

Videomaterial wird ausgewertet

Beide Verdächtigen sind laut Zeugenaussagen gegenüber der Polizei zwischen 18 und 20 Jahre alt, der dunkelhaarige und ganz in Schwarz gekleidete Mann dürfte etwa 1,80 Meter groß sein. Seine Komplizin wurde auf 1,65 bis 1,70 Meter geschätzt, ihre braunen Haare habe sie zu einem Zopf gebunden. Das Videomaterial der Überwachungskameras wird derzeit ausgewertet und soll neue Aufschlüsse über das Täter-Duo bringen.

(APA)