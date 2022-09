Unter 20 Euro in der Sip Song Bar

Die Sip Song Bar in der Lerchenfelderstraße ist die winzige, neue Dependance des Thai-Lokals Mamamon: mit Geschmacksbomben zu Wein und Cocktails.

Ein paar Enttäuschungen dürfte es schon gegeben haben. So erklärt sich wohl, dass die Bedienung der neuen Sip Song Bar auf der Lerchenfelderstraße sich gleich einmal erkundigt, ob man eh wisse, dass es hier nicht die gesamte Karte des Mamamon gebe – sondern eigentlich nur Häppchen. Nun: Die neue Location heißt ja auch nicht umsonst Bar. Aber angesichts dessen, dass das Mamamon in der Albertgasse eines der besten Thai-Lokale Wiens und noch dazu notorisch bummvoll ist, wird der eine oder die andere wahrscheinlich entsprechende Hoffnungen gehegt haben, was die neue Dependance angeht. Dafür gibt's in der Sip Song Bar zu thailändisch inspirierten Cocktails und Naturweinen bisher unbekannte köstliche Happen, angefangen bei den Erdnüssen. Kein Scherz: Die unter anderem mit Limettenblättern, Lemongrass und Galangal aromatisierten Nüsschen sind herrlich.



Bevor man zum Wein um ein zweites Tellerchen betteln kann, geht es allerdings schon los mit dem Beef Thaitare: extrem aromatisch, dabei dezent scharf – und mit hausgemachten Puffreiscrackern, die fast zu Unrecht nur eine Nebenrolle haben (13 Euro). Würzig die hausgemachte Wurst mit fermentiertem Reis, serviert mit Gurke und knusprigen Schwartenchips (5,90 Euro). Im Vergleich fast zu subtil sind die Häppchen von Schwein, Pfirsich und Betelblatt (wobei man sich für 6,80 Euro eine größere Portion gewünscht hätte). Eine zweite oder dritte Portion würde man jedenfalls von dem sauer-scharf angemachten Gurkensalat mit halbrohen Shrimps nehmen: eine absolute Geschmacksbombe (7 Euro). Aufs Tischchen – die Sip Song Bar ist tatsächlich noch winziger als das Mutterlokal – kommt das alles nach und nach, denn eigentlich ist man ja zum Trinken da: Da wären etwa der feine Pet Nat von Buchmayer (7 Euro), ein Thai Pirinha (10,50) oder ein Pandan Gin Martini (9,50). Und wem die Häppchen Lust auf mehr gemacht haben, der kann ja ums Eck schauen: Vielleicht ist im Mamamon gerade zufällig ein Plätzchen frei.



Sip Song Bar, Lerchenfelder Straße 104, 1080 Wien, Mittwoch bis Samstag 17–24 Uhr, www.instagram.com/sipsongbar

www.diepresse.com/essen