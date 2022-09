Analog boomt: Und jetzt auch die Kassette!

Drucken

Hauptbild • Wer mit Kassetten auflegen will, braucht auch einen Bleistift. Das sind junge Musikfreunde gerade wieder zu lernen gewillt. • Getty Images

Das digitale Überangebot führt zu paradoxem Verhalten: Neben dem Streaming boomen alte, analoge Musikmedien – nicht nur die Schallplatte. Warum nur?

Es waren Jugendliche!“, sagt Reinhold Weber, Betreiber des Audiocenter am Judenplatz, mit etwas tonloser Stimme. Die Überraschung sitzt ihm immer noch im Kehlkopf. Seit Jahrzehnten hat ihn niemand mehr nach Musikkassetten gefragt. Die Mehrheit hat in den vergangenen Jahren begeistert die Vorteile digitaler Medien angenommen. Die preisgünstigen Abonnements beim Streaming etwa, bei dem einem unsichtbare Helferlein nach einem gehörten Titel gleich zwölf ähnlich aufgebaute Songs empfehlen. Streaming und Downloads haben in vielen Haushalten auch die Wohnfläche vergrößert. Keine Abspielgeräte stehen mehr herum, und wo LP- oder CD-Regale standen, hängt jetzt ein Bild oder ist einfach eine Leerstelle, die Wohnqualität suggeriert. Doch weil die Menschheit in ihrem Wünschen nie ans Ziel kommt, produzieren auch scheinbar ideale technische Lösungen letztlich nur neue Sehnsüchte.



Etwa die Lust am Unperfekten oder eine neue Freude an der Übersichtlichkeit. Wenn Millionen Daten auf Streamingplattformen abrufbar sind, kann man leicht das Interesse verlieren. Sein Schicksal als Hörer gänzlich dem Algorithmus zu überlassen, das widerstrebt vielen. „Den jungen Menschen macht es offensichtlich Spaß, Geräte zu bedienen. Knöpfe zu drücken, mit Hebeln zu hantieren und damit die totalitär anmutende Macht des Algorithmus zu brechen“, sagt Weber. Es geht dabei auch um neue, aktive Formen des Suchens und Entdeckens. Weber nahm jedenfalls die überraschende Anfrage zum Anlass, ein Experiment zu beginnen: Er kaufte Musikkassetten ein und bietet sie nun an. Aktuelle Alben und Klassiker. Etwa Billie Eilish, Justice, Placebo, Sex Pistols. Bereits am ersten Tag, an dem die Teile feil waren, verkaufte er zwei davon. Es ist eine schöne und seltsame Welt.