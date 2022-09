Wie viel kostet eigentlich so ein Vollbad?

Wenn man eine halbe Stunde drinbleibt, hin und wieder warmes Wasser nachlässt und dabei Sudokus löst? Und wie viel wäre ich bereit, dafür zu zahlen?

Bei uns bleibt es neuerdings dunkel. Das heißt: wirklich dunkel. Kaum habe ich die Küche oder das Vorzimmer verlassen, dreht mein Mann schon sämtliche Lampen ab, man sieht nur mehr das rote Glimmen der Uhr am Elektroherd, die natürlich um eine Stunde vorgeht, weil ich schon wieder vergessen habe, wie man sie umstellt, und weil ich keine Lust auf die Bedienungsanleitung habe. Wozu gibt es Handys, wenn nicht für die Zeitangabe und die Taschenlampen-Funktion?



Ich liebe Licht. Im ersten Pandemiewinter habe ich mir einen Halogen-Scheinwerfer angeschafft und ihn auf dem Bücherregal montiert, von dort aus strahlt er die Zimmerdecke an, und mir wird im tiefsten Herbst ganz sommerlich zumut. Ich habe damals, zu meiner Verteidigung, auch eine hübsch gemusterte Kuscheldecke gekauft, in die wickle ich mich omamäßig ein, wenn ich im Lesefauteuil am zugigen Kastenfenster sitze. Bonus: Manchmal kommt die Katze dazu und schnurrt. Die wärmt auch. Das heißt, sofern ich nicht versuche, ihre Krallen zu schneiden, die Dame ist nämlich schon älter, aber das ist ein anderes Thema.