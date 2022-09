Spätsommer der Kunst in Apulien

Rieseneier-Skulpturen neben barocken Stillleben, eine Satyr-Familie zwischen Pistolettos Spiegelbildern: Im Hafenstädtchen Monopoli präsentieren Italiens Galeristen einen spannenden Parcours durch Zeiten und Themen.

September ist Saisonstart für den Kunstmarkt. Während Wien dabei auf Kunstmessen und das Galerienfestival curated by setzt, geht der italienische Kunsthandel einen gänzlich anderen Weg. Dort wird zum Beginn des Kunstherbstes der Sommer verlängert. Über 60 Galerien locken Anfang September vier Tage lang Künstler, Sammler und Connaisseure zu einer Ausstellung mit Ferienfeeling. Organisiert wird das Wochenende von dem Netzwerk „Italics“, das Pepi Marchetti Franchi (Gagosian Rom) und Lorenzo Fiaschi (Galleria Continua) in der Coronazeit 2021 gründeten. Wie können wir die Kunstszene beleben, wie den Kunsthandel sichtbarer machen, wie neue Verkaufsanreize schaffen, fragten sie sich damals. Ihre Antwort: Wir müssen zusammenarbeiten und aktiv werden!

Der Höhepunkt der Aktivitäten ist die einmal jährlich stattfindende Ausstellung „Panorama“ mit Werken, die aus dem Programm der Galerien stammen. Letztes Jahr gastierte Italics mit einem Kunstparcours auf der nur rund vier Kilometer langen, süditalienischen Insel Procida. Heuer trifft sich die Crème de la Crème Italiens im apulischen Hafenstädtchen Monopoli. Normannen, Byzantiner und Staufer, Spanier, Habsburger und Bourbonen herrschten einst unten am Absatz des Stiefels. Heute leben hier knapp 50.000 Einwohner. Ein behutsam restaurierter, mittelalterlicher Stadtkern voller verwinkelter Gassen, ein Sandstrand an der Promenade, die beeindruckende Festung von Karl V. aus dem 16. Jahrhundert, eine im 12. Jahrhundert begonnene Kathedrale – und trotzdem hat der Apulien-Hype Monopoli bisher verschont. In dieser touristisch gut ausgebauten Altstadt sind für ein Wochenende über 70 Kunstwerke ausgestellt, in Innenhöfen, auf Plätzen und vor allem in Kirchen und Kapellen.