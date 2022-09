Drucken

Hauptbild • Zwischen 2000 und 2500 verschiedene Kochbuchtitel hat Nathalie Pernstich in ihrer Buchhandlung „Babette's“ auf Lager. • Caio Kauffmann

Laufend kommen neue Kochbücher auf den Markt. „Die Presse am Sonntag“ hat nachgefragt, was ein gutes Kochbuch ausmacht. Von neuen Impulsen und Inspiration, kulinarischer Handschrift und Klassikern.

Die Rezepte sollten funktionieren“, sagt Nathalie Pernstich als allererstes auf die Frage, was ein gutes Kochbuch ausmacht. Klingt selbstverständlich – ist es allerdings offenbar nicht immer. „Dieser Anspruch ist natürlich logisch – aber dass ein Rezept nicht funktioniert, gibt es tatsächlich auch. Das tut mir dann immer leid, wenn ich mir denke, jemand lädt Leute ein, will etwas ganz Besonderes kochen – und dann ist da so eine Falle eingebaut.“

Seit mittlerweile 20 Jahren ist Pernstichs Kochbuchhandlung „Babette's“ in Wien die ultimative Anlaufstelle für all jene, die auf der Suche nach kulinarischer Inspiration sind. Je nach Saison hat sie in ihren Geschäften am Hof und auf der Wieden zwischen 2000 und 2500 verschiedene Titel auf Lager, von Plachutta bis zu Yotam Ottolenghi – letzterer ist bei ihren Kunden übrigens zurzeit am beliebtesten.