Freiwillig und engagiert in Österreich

Hauptbild • Salif Nikiema will der Gesellschaft etwas zurückgeben, für Neha Chatwani ist es „selbstverständlich“, sich im sozialen Bereich zu engagieren. • Caio Kauffmann

Zwei Geschichten aus zwei verschiedenen Welten, aber mit einem gemeinsamen Ziel: Salif Nikiema und Neha Chatwani engagieren sich sozial und ehrenamtlich für die Gesellschaft.

Von Afrika zur Feuerwehr

Salif Nikiema wurde misshandelt. Er trug Verletzungen davon, die heute noch sichtbar sind. Was passiert wäre, wenn nicht ein Ärzteteam den damals 16-Jährigen von Burkina Faso nach Österreich gebracht hätte? „Sie haben mich gerettet“, sagt er lächelnd. Sein sonniges Gemüt hat sich Nikiema trotz aller Erlebnisse bewahrt.

In Österreich konnte die wichtige Operation durchgeführt werden. Denn das Gesundheitssystem in dem westafrikanischen Land Burkina Faso, in dem Nikiema lebte, ist wie in vielen afrikanischen Ländern. Also mehr als mangelhaft. Zumindest für jene, die nicht reich sind.