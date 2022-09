„Es fühlt sich erwachsen an mit Arbeit“

Drucken

Hauptbild • Projektleiter Robert Widl und Teilnehmer Yusuf, der über das Berufsqualifizierungsprojekt Via eine Lehrstelle gefunden hat. • Caio Kauffmann

Das Projekt Via bereitet junge Menschen, die es etwa wegen psychischer Erkrankungen nicht so leicht haben, auf den Einstieg in die Berufswelt vor. Wie Yusuf, der Friseur werden will.

Yusuf ist ein bisschen nervös. Besuch von einer Zeitung bekommt er nicht alle Tage. Hinzu kommt, dass für ihn in wenigen Tagen ein neues Leben beginnt. Aber darauf freut er sich. „Am Montag fang ich beim Friseur an“, sagt er. Der 18-Jährige spricht sehr langsam und denkt lieber zweimal nach, bevor er etwas sagt.

Da passt es gut, dass Robert Widl mit dabei ist. Er leitet das Projekt Via, das zur Context – Impulse am Arbeitsmarkt GmbH gehört. Das Berufsqualifizierungsprojekt wird vom Fond Soziales Wien gefördert. Derzeit werden 47 Jugendliche und junge Erwachsene betreut, die großteils unter psychischen Erkrankungen leiden oder es generell im Leben nicht so leicht hatten. Sie sollen mit Hilfe von Via den Einstieg in die Berufswelt schaffen – und zwar auf den ersten Arbeitsmarkt. „Junge Menschen gehören nicht in die Tagesstruktur“, sagt Widl und erklärt: „Früher hieß es Beschäftigungstherapie oder in Niederösterreich geschützte Werkstätte.“ Etwa die Hälfte der betreuten jungen Menschen schafft den Weg in das Erwerbsleben und somit in die Eigenständigkeit.