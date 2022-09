Bloß Orientierungshilfe

Belehrung zu Geschichte und Politik funktioniert nicht mehr, es braucht Hilfe zur sozialen Mitverantwortung.

In Zeiten wachsender Desinformation, Distanzierung von Politik und Staat ist Bildung in den Bereichen Geschichte und Politik notwendiger denn je. Diese These ist weit verbreitet und schon fast abgedroschen. Doch wie kann die Sensibilisierung junger Bürgerinnen und Bürger für die Erfahrungen aus der Geschichte – insbesondere der Zeitgeschichte – und eine Orientierungshilfe im komplexen Feld staatlicher und gesellschaftlicher Verantwortung funktionieren? In den Berufsschulen beispielsweise wird den Lehrlingen in politischer Bildung ein Art Lebensführer angeboten. Sie lernen, was ihre Rolle als Steuerzahler, als Sozialversicherter, als Arbeitnehmer bedeutet.